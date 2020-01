Harry et Meghan renoncent à leurs titres royaux : "Cela leur donne une meilleure image"

RÉACTION

"La Reine a choisi un Meghxit dur", titrent certains journaux britanniques dimanche matin. Le prince Harry et son épouse Meghan n'utiliseront plus leurs titres royaux, a annoncé Buckingham samedi soir. Ils ne seront plus des membres actifs de la famille royale et ne la représenteront plus dans l’avenir, mais pourront continuer à gérer leurs associations personnelles. Dans un communiqué, la Couronne détaille la nouvelle vie du couple, le tout précédé d’un mot de la Reine, qui souhaite bon courage à son petit-fils et sa femme. Dans les rues de Londres, les Anglais interrogés par Europe 1 se disent soulagés de voir que des solutions ont été trouvées.

Plus de titres donc, plus de cérémonies officielles, et surtout plus d’argent public. "S’ils ne veulent plus faire leurs obligations royales, alors je me félicite qu’ils renoncent à leurs titres et à leurs privilèges comme celui d’utiliser l’argent du contribuable qui est donné à la famille royale”, explique Yazan.

La jeune génération... fuit la royauté

Le couple peut tout de même garder sa résidence. Elle avait été rénovée avec de l’argent public à hauteur de 2,4 millions de livres, que Harry et Meghan s’engagent à rembourser. "Je me dis juste que s’ils peuvent se le permettre, ça fera plus d’argent pour nos dépenses publiques", salue Chris. "Cela leur donne une meilleure image."

Si ce Londonien est satisfait que ce communiqué mette fin au feuilleton médiatique autour du couple, Graham y voit aussi la fin de la modernité dans la famille royale. "C’est la jeune génération, ils devraient être la nouvelle voix de la royauté", déplore-t-il. "Il est bizarre de les voir partir, on a l’impression qu’ils devraient continuer leurs obligations."

Un point reste encore à éclaircir, concernant la sécurité du couple. À quoi va-t-elle ressembler ? Qui va la financer ? La réponse sera sans doute apportée d’ici quelques mois, lorsque tous ces changements deviendront effectifs.