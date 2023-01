Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine accuse Kiev de crimes néonazis

L'ESSENTIEL

Vladimir Poutine a accusé ce vendredi "les néonazis en Ukraine" de commettre des crimes contre les civils, à l'occasion de la journée internationale des victimes de l'Holocauste, une rhétorique que le président russe utilise régulièrement pour justifier son offensive militaire.

"Oublier les leçons de l'Histoire conduit à la répétition de terribles tragédies. La preuve en est les crimes contre les civils, le nettoyage ethnique (et) les actions punitives organisées par les néonazis en Ukraine", a dénoncé M. Poutine dans un communiqué. "C'est contre ce mal que nos soldats se battent courageusement" en Ukraine, a-t-il ajouté.

Sous pression par l'Ukraine, le père de Novak Djokovic n'assistera pas à la demi-finale de son fils

Srdjan Djokovic, au centre d'une polémique à l'Open d'Australie liée à des supporters pro-russes, a annoncé qu'il renonçait à assister à la demi-finale de son fils Novak, vendredi à Melbourne, pour ne pas attiser les tensions. "Je suis là uniquement pour soutenir mon fils", a-t-il écrit dans un communiqué dont l'AFP s'est procuré une copie, en réaction à la controverse des dernières 24 heures. "Je n'avais pas l'intention de faire les gros titres ni de causer de perturbations (…). Pour qu'il n'y ait pas de perturbation durant la demi-finale pour mon fils ni pour son adversaire, j'ai choisi de regarder le match de la maison", a finalement tranché le père de la superstar serbe.

Auparavant, l'ambassadeur ukrainien en Australie, Vasyl Myroshnychenko, avait appelé Novak Djokovic, qui affronte vendredi l'Américain Tommy Paul en demi-finale du tournoi, à s'excuser personnellement et à clarifier sa position sur l'invasion russe de l'Ukraine. "Il est important que Novak aborde cette situation", a-t-il souligné. "Il devrait s'excuser pour ce qui s'est passé et condamner l'invasion russe en Ukraine". Jeudi, une vidéo publiée sur un compte YouTube australien pro-russe avait montré Srdjan Djokovic posant à l'extérieur du stade en compagnie d'un homme tenant un drapeau russe avec le visage du président Vladimir Poutine. La vidéo était légendée: "Le père de Novak Djokovic fait une déclaration politique audacieuse".

Des journalistes sportifs serbes ont confirmé qu'il s'agissait bien de Djokovic père. Un autre homme a été photographié par l'AFP à l'intérieur du stade pendant un match de Djokovic avec un T-shirt portant le symbole russe pro-guerre "Z". Selon l'ambassadeur ukrainien, cette nouvelle controverse extra-sportive est susceptible d'éclipser les performances de Djokovic à l'Open d'Australie, un an après son expulsion du pays pour être entré dans le pays sans être vacciné contre le Covid-19. "Lors du dernier Open, on n'a parlé que de Djokovic", a déclaré le diplomate ukrainien. "Maintenant on ne parle que de drapeaux russes et de Djokovic aussi".

L'ancien joueur ukrainien Alex Dolgopolov, qui combat actuellement avec l'armée de son pays, a qualifié sur Twitter le comportement de Djokovic père d'"absolument dégoûtant". L'Ukrainienne Marta Kostyuk, battue en demi-finale de l'Open d'Australie, a jugé le comportement de Srdjan Djokovic "très choquant". "Je ne sais pas, je ne comprends pas, cela fait vraiment mal et je ne comprends pas comment cela peut être possible".