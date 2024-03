Guerre en Ukraine : trois civils tués dans des bombardements

Des bombardements russes ont tué au moins trois civils et blessé trois autres dans les régions de Dnipropetrovsk, de Kherson et Donetsk, situées dans le centre-est, le sud et l'est de l'Ukraine, ont indiqué samedi les autorités. Dans le village de Olguivka, sur la rive du fleuve Dniepr tenue par Kiev, une femme de 58 ans est morte lors d'un "bombardement d'artillerie" qui a aussi blessé un homme de 49 ans, a indiqué le ministère ukrainien de l'Intérieur.

Dans le quartier Korabelny de la ville de Kherson, capitale régionale reconquise par l'armée ukrainienne à l'automne 2022, un garçon de 7 ans a été blessé lors d'un "tir de roquette" près d'un bâtiment résidentiel, selon la même source. Plus au nord, des tirs d'artillerie russes, selon le ministère ukrainien de l'Intérieur, ont touché la localité de Tchervonogrygorivka, près de la ville de Nikopol dans la région de Dnipropetrovsk. Ces tirs ont atteint deux frères de 16 et 22 ans. "Le plus jeune est mort de ses blessures, l'aîné a été conduit à l'hôpital avec des blessures graves, les médecins se battent pour sa vie", a indiqué le ministère.

200 personnes évacuées dans l'est du pays

Dans la région de Donetsk (est), soumise à des combats permanents, un homme de 46 ans a perdu la vie lors de frappes sur la localité de Tchassiv Iar, a indiqué le gouverneur Vadym Filachkine. Plus tôt, Vadym Filachkine avait affirmé que près de 200 personnes, dont 21 enfants, avaient été évacués de villages proches du front du fait de combats intenses. L'armée russe a conquis en février dans cette région la ville-fortesse d'Avdiïvka et poursuit une offensive dans ce secteur.

L'armée de l'air ukrainienne a par ailleurs affirmé samedi avoir abattu 12 drones Shahed de fabrication iranienne, sur un total de 15 lancés par la Russie dans les régions de Donetsk, Dnipropetrovsk et Poltava.