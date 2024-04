Guerre en Ukraine : six morts après des frappes russes sur plusieurs régions du pays

Au moins six personnes ont été tuées lundi à la suite de bombardements russes dans plusieurs régions ukrainiennes, y compris celle de Zaporijjia, déjà victime de frappes meurtrières la veille, ont annoncé les autorités locales.

La Russie a multiplié récemment les frappes massives en Ukraine

Selon Ivan Fedorov, le gouverneur de la région de Zaporijjia, trois personnes ont été tuées et huit blessées lors d'une frappe de missile russe ayant visé "une installation industrielle". "Selon les données préliminaires, 14 bâtiments ont été endommagés dont sept immeubles, un établissement de santé et une institution culturelle", a-t-il précisé sur Telegram.

Dans la région de Soumy (nord), une personne a été tuée et cinq blessées dans des bombardements russes sur le chef-lieu éponyme et sur la ville de Bilopillia, qui ont endommagé des bâtiments administratifs et résidentiels, a indiqué la police. À Tchassiv Iar, ville de l'est du pays sous la menace d'une offensive de l'armée russe, une femme de 77 ans a été tuée et trois personnes blessées dans des tirs d'artillerie, selon Vadym Filachkine, à la tête de la région de Donetsk où la cité se trouve.

Une personne a également été tuée dans la région de Poltava, dans le centre de l'Ukraine, et cinq blessées, dont trois enfants, après des tirs qui ont provoqué un incendie et l'effondrement du toit d'un bâtiment, a annoncé le gouverneur Filip Pronin. Dimanche, trois personnes avaient déjà été tuées dans des frappes russes dans la région de Zaporijjia, selon les autorités ukrainiennes.

La Russie a multiplié récemment les frappes massives en Ukraine, en visant notamment le réseau électrique en réponse aux attaques ukrainiennes menées contre des raffineries sur le sol russe, elles-même organisées en représailles aux bombardements russes des villes ukrainiennes.