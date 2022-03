Guerre en Ukraine : reprise des pourparlers sur fond de nouvelles attaques

D'après les services d'urgence, un obus s'est abattu tôt ce matin sur un premier immeuble de huit étages près du centre ville. Les images de la télévision d'État montrent des pompiers qui évacuent les habitants du bâtiment ravagé par les flammes. Et puis, selon la mairie, un deuxième bombardement, plus tard dans la matinée, a visé une usine aéronautique et touché un autre immeuble résidentiel dans le sud. Les villes de Mykolaïv et de Marioupol sont toujours pilonnées. Marioupol, ville assiégée, espère l'arrivée d'un convoi humanitaire dans les prochaines heures. Et de leur côté, les séparatistes pro-russes de Donetsk affirment qu'une frappe ukrainienne a fait neuf morts et une vingtaine de blessés ce matin.

Cessez-le-feu immédiat

Un nouveau round d'échanges a lieu dans la journée entre les Ukrainiens et les Russes, en visioconférence. Le négociateur principal pour l'Ukraine a fait connaître ses positions quelques minutes avant le début de la réunion. Je ne sais pas sortir. "Nos positions restent inchangées. La paix, le cessez-le-feu immédiat, le retrait de toutes les troupes russes. Et ce n'est qu'après cela que nous pourrons parler de certaines relations de voisinage, de certains accords politiques", a-t-il déclaré.

Ces pourparlers sont toujours en cours dans un contexte malgré tout un peu plus favorable que lors des précédents échanges qui s'étaient déroulés à la frontière avec le Bélarus ces derniers jours. Vladimir Poutine a évoqué des avancées positives. Volodymyr Zelensky a quant à lui salué un changement d'approche de Moscou dans les discussions.