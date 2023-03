Guerre en Ukraine : nouvelles victimes dans le Donetsk, un objet suspect récupéré en mer Baltique

L'ESSENTIEL

Le conflit se poursuit en Ukraine. Le pays a annoncé ce jeudi plusieurs victimes dans la région du Donetsk, envahie par les opposants russes. L'Union Européenne va mener une opération pour retrouver les enfants enlevés en Ukraine par la Russie - 16.000 enfants auraient été déportés. Ursulan von der Leyen a estimé que cela justifiait les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale" le 17 mars contre le président russe Vladimir Poutine.

Pendant ce temps-là, Volodymyr Zelensky demande à ses alliés européens de lui livrer rapidement des armes. Il a rappelé la nécessité de lui fournir des missiles à longue portée et des avions de combat modernes pour remporter le combat contre l'ennemi, plus d'un an après le début de la guerre.

Les principales informations : Le Danemark a alerté le consortium Nord Stream sur la présence d'un objet suspect.

Dans le Donetsk, des frappes russes ont fait cinq morts.

L'UE va tenir une conférence sur les enfants enlevés par la Russie.

Le président ukrainien a demandé à l'Europe une aide militaire.

Bilan de cinq victimes dans le Donetsk

Cinq personnes ont été tuées dans une frappe russe contre la ville de Kostiantynivka, dans la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, a annoncé vendredi le service d'Etat pour les Situations d'urgence. "Trois femmes et deux hommes sont morts" dans la frappe d'un missile russe qui a touché un bâtiment d'un étage accueillant un centre d'accueil humanitaire dans cette localité située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Bakhmout, épicentre de combats avec l'armée russe, ont indiqué les secours sur Telegram.

Le Danemark va remonter un objet qualifié de suspect par Poutine

Le Danemark a invité le consortium Nord Stream à participer à la récupération sous la mer Baltique d'un objet cylindrique repéré près du gazoduc saboté Nord Stream 2, qualifié de suspect par le président russe Vladimir Poutine. "L'Agence de l'énergie a proposé à la société propriétaire, Nord Stream 2, de participer à l'opération de récupération", a-t-elle indiqué dans un communiqué jeudi soir, six mois après la spectaculaire opération de sabotage contre les gazoducs Nord Stream 1 et 2.

La date de l'opération n'est pas encore connue, tout comme la réponse de l'opérateur, dont le russe Gazprom est l'actionnaire majoritaire. L'objet, qui n'a pas été identifié mais ne constitue pas de risque à la sécurité selon l'agence, doit être remonté avec l'aide de la Défense danoise. L'agence a diffusé une photo de l'objet, qui fait selon elle 40 cm de haut et 10 cm de diamètre. "Il est possible que l'objet soit une bouée fumigène maritime. Cela fera l'objet d'examens complémentaires", écrit l'agence.

Ursulan von der Leyen annonce une conférence sur les enfants enlevés par la Russie

L'UE va organiser en partenariat avec Varsovie et Kiev une conférence afin d'aider à la localisation des enfants enlevés en Ukraine par la Russie et à leur retour dans leur pays, a annoncé jeudi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

"C'est un rappel horrible des périodes les plus sombres de notre histoire, les déportations d'enfants qui se passent là-bas. C'est un crime de guerre", a déclaré la responsable allemande à l'issue d'un sommet à Bruxelles. "Nous savons que 16.200 enfants ont été déportés, seulement 300 sont revenus depuis", a-t-elle poursuivi lors d'une conférence de presse.

Elle a ajouté que "ces actions criminelles justifient complètement les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale" le 17 mars contre le président russe Vladimir Poutine et la commissaire présidentielle russe aux droits de l'enfant Maria Lvova-Belova pour "déportation illégale" d'enfants ukrainiens lors de l'invasion russe.

Zelenky demande aux Européens des missiles et des avions de combat

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié jeudi les Européens pour leur aide militaire mais averti que les préventions sur la fourniture de missiles à longue portée et d'avions de combat risquaient de prolonger la guerre. De retour de la région de Kherson, près du front sud, le président a appelé, via visioconférence depuis un train, les dirigeants européens réunis en sommet à Bruxelles.

La connexion a été interrompue à une reprise, mais le président ukrainien a pu passer son message, a indiqué un responsable européen. Il a mis en garde contre le refus de fournir à ses forces des missiles à longue portée et des avions de combat modernes. "Nous ne pouvons pas retarder le transfert à nos soldats des armes qui peuvent protéger les Ukrainiens de la terreur. Il s'agit tout d'abord des armes à longue portée", a déclaré Volodymyr Zelensky, selon une vidéo diffusée sur son compte Telegram. "Nous avons besoin d'avions plus modernes" que les MiG déjà envoyés à Kiev, a-t-il ajouté.