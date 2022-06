Guerre en Ukraine : Moscou soupçonnée de voler le blé ukrainien

L'ESSENTIEL

Le conflit en Ukraine entre dans son 104e jour. La Russie poursuit les combats dans la région du Donbass et les tensions diplomatiques sont vives à l'échelle internationale. Washington a demandé lundi la saisie de deux avions appartenant à l'oligarque russe Roman Abramovitch et la liste d'Américains interdits d'entrée en Russie s'allonge. Enfin, Moscou est visé en raison des crimes de violences sexuelles commis en Ukraine.

Les informations à retenir : La Russie volerait les exportations de céréales ukrainiennes

Les États-Unis ordonnent la saisie de deux avions d'un oligarque russe

Les Etats-Unis et l'Europe somment la Russie d'arrêter les violences sexuelles présumées commises par son armée

Moscou soupçonné de voler le blé ukrainien, Washington réagit

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a jugé lundi "crédibles" les informations selon lesquelles la Russie "vole" les exportations de céréales ukrainiennes, bloquées en raison du conflit, "pour les vendre à son propre profit". "Tout cela est délibéré", a-t-il dit lors d'une conférence virtuelle sur l'insécurité alimentaire, accusant le président russe Vladimir Poutine de faire du "chantage" pour obtenir une levée des sanctions internationales contre l'invasion de l'Ukraine.

Il a estimé que Moscou avait en outre commencé à garder ses propres exportations de nourriture, après avoir imposé un "blocus naval en mer Noire qui empêche les récoltes ukrainiennes d'être acheminées" à travers le monde. Le New York Times a rapporté que Washington avait averti mi-mai 14 pays, principalement en Afrique, que des cargos russes transportaient des "céréales ukrainiennes volées". Antony Blinken a fait référence à cet article du quotidien américain, sans toutefois confirmer directement l'alerte adressée aux pays africains.

La guerre déclinée en musée

"Toucher la guerre du doigt" : les Ukrainiens se pressent à Kiev pour observer casques, rations alimentaires et missiles récupérés suite au retrait de l'armée russe des zones occupées et montrés dans une exposition créée en temps réel. Nommée "Ukraine - Crucifixion", cette initiative du Musée de l'Histoire de l'Ukraine dans la Seconde Guerre mondiale rassemble d'authentiques objets, collectés entre le 4 avril et le 5 mai, notamment dans la région "libérée" au nord de Kiev.

Elle a été inaugurée le 8 mai, son montage en un temps record ayant été rendu possible par une coopération étroite avec l'armée, la présidence, le gouvernement ukrainien et les autorités régionales.

Dans le hall d'entrée, des bottes militaires rassemblées au centre d'une grande étoile rouge posée sur le sol. Les notes personnelles et les cartes de crédits des soldats russes tués au front sont présentées sous des vitrines. Sur des passeports, les dates de naissance témoignent de leur jeunesse, tandis qu'une plaque défoncée, immatriculée en Sibérie, prouve que certains viennent de loin.

L'Allemagne subit une baisse des commandes industrielles

Les commandes passées à l'industrie allemande ont de nouveau reculé en avril, de 2,7% sur un mois, selon des chiffres publiés lundi par le ministère de l'Economie qui met en avant la faiblesse de la demande dans le contexte de la guerre en Ukraine.

"L'incertitude accrue due à l'invasion russe en Ukraine continue d'entraîner une faible demande, surtout en provenance de l'étranger", note le ministère dans un communiqué. C'est le troisième mois consécutif de baisse des commandes "principalement dû à l'escalade croissante du conflit ukrainien", ajoute-t-il.

Sur un an, la baisse de cet indicateur, qui donne un avant-goût de la production industrielle, est même de 6,2%. La baisse est principalement liée à une diminution de la demande de biens d'investissement (-4,3%), mais aussi de biens de consommation (-2,6%). Les commandes de biens intermédiaires ont mieux résisté (-0,3%).

Les États-Unis ordonnent la saisie de deux avions d'un oligarque russe

Le ministère américain de la Justice a ordonné lundi la saisie de deux avions appartenant à l'oligarque russe Roman Abramovitch, affirmant qu'ils avaient été utilisés en violation des sanctions prises contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Le ministère a expliqué dans des documents juridiques que les appareils, un Boeing 787-8 Dreamliner et un jet Gulfstream G650ER, avaient volé en territoire russe après la mise en place le 2 mars de régulations américaines sur les exportations.

Les deux avions, d'une valeur de plus de 400 millions de dollars, sont d'origine américaine et leur propriétaire, le milliardaire Roman Abramovitch, les a fait voler en mars jusqu'en Russie sans avoir demandé de licence spéciale de réexportation, selon le ministère.

"Les contrôles du ministère du Commerce sur les exportations et les réexportations sont solides et doivent être respectés. C'est un composant important de la stratégie américaine pour priver la Russie des moyens d'alimenter sa guerre illégale", a expliqué Andrew Adams, le directeur de l'équipe KleptoCapture, qui dépend du ministère de la Justice.

La Russie allonge sa liste d'Américains interdits d'entrée

La diplomatie russe a allongé lundi sa liste de citoyens américains interdits d'entrée en Russie, y incluant notamment la secrétaire au Trésor Janet Yellen, en représailles à des sanctions similaires prises par Washington en liaison avec l'offensive en Ukraine.

Fin mai, Moscou avait rendu publique une liste de 963 personnalités interdites de séjour sur le sol russe, incluant notamment le président américain Joe Biden, le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg et l'acteur Morgan Freeman. La nouvelle liste comprend 61 noms, essentiellement ceux de responsables gouvernementaux et politiques mais aussi de plusieurs patrons de grandes entreprises, essentiellement dans les secteurs de la défense et de l'énergie.

Les Etats-Unis et l'Europe somment la Russie d'arrêter les violences sexuelles en Ukraine

Les Etats-Unis et l'Europe ont réclamé lundi à la Russie d'arrêter les violences sexuelles présumées commises par son armée et ses supplétifs en Ukraine, Moscou dénonçant des accusations sans fondement, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU organisée par l'Albanie. "La Russie doit prendre des mesures au sein de son armée et de ses supplétifs pour qu'ils respectent" la résolution 1820 de l'ONU sur les violences sexuelles, adoptée en 2008, qui interdit d'en faire une arme de guerre, a déclaré l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield.

"Il incombe à la Russie d'arrêter les viols, les violences et les atrocités commises par ses soldats. Il incombe à la Russie de mettre un terme à cette guerre atroce non provoquée contre le peuple ukrainien", a-t-elle insisté. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a aussi dénoncé des "atrocités" par la Russie. "Ces crimes seront punis", "nous avons besoin de preuves" et "nous aidons à les réunir", a-t-il dit.