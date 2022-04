Guerre en Ukraine : l'ONU s'attend désormais à 8,3 millions de réfugiés

Quelque 8,3 millions de personnes pourraient fuir cette année l'Ukraine, a indiqué mardi l'ONU, qui a doublé son appel humanitaire pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, envahi le 24 février par l'armée russe. Un peu plus de 5,2 millions d'Ukrainiens ont déjà fui leur pays, selon l'organisation. Au regard de la dégradation de la situation, le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) -qui au début de la guerre tablait sur 4 millions de réfugiés- demande 1,85 milliard de dollars pour soutenir ses actions et celles de ses partenaires en faveur de ces personnes fuyant leur pays en guerre.

Ce nombre révisé de réfugiés envisagés "a été établi en collaboration avec les autorités et les pays voisins, mais il est important de se rappeler que la situation est très dynamique", a déclaré une porte-parole du HCR, Shabia Mantoo, lors d'un point de presse à Genève. Les Nations unies ont par ailleurs annoncé mardi avoir doublé leur appel d'urgence pour apporter de l'aide humanitaire à 8,7 millions de personnes en Ukraine, portant le total à 2,25 milliards de dollars.

2,25 milliards de dollars nécessaires pour l'Ukraine

"Plus de 2,25 milliards de dollars sont désormais nécessaires pour répondre aux besoins en Ukraine, soit plus du double du montant demandé (1,1 milliard de dollars) lorsque nous avons lancé l'appel le 1er mars, quelques jours après le début de la guerre", a indiqué le Bureau des Affaires humanitaire de l'ONU (Ocha). Cet appel, d'une durée initiale de trois mois, a été prolongé de trois mois supplémentaires, jusqu'en août.

Le nombre de personnes ayant besoin d'aide humanitaire en Ukraine a également augmenté, passant de 12 millions à 15,7 millions. L'appel révisé vise à aider 8,7 millions de personnes parmi les plus touchées à travers le pays. Plus de la moitié sont des femmes. Jusqu'à présent, l'ONU a reçu un soutien de 980 millions de dollars de la part des donateurs, ce qui correspond à 44% des fonds demandés dans le nouvel appel humanitaire. Ces fonds "ont permis à l'ONU et à ses partenaires d'apporter une aide humanitaire à 3,4 millions de personnes en Ukraine", a déclaré un porte-parole d'Ocha, Jens Laerke, lors d'un point de presse à Genève.