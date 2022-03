Guerre en Ukraine : les entreprises polonaises de plus en plus inquiètes

REPORTAGE

Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine peut compter sur le soutien de la Pologne. Mais la guerre inquiète de plus en plus le pays frontalier. Si la Pologne continue de défendre une ligne dure contre Moscou, à l'intérieur du pays, les entreprises craignent les conséquences économiques de ce conflit. Reportage avec notre envoyée spéciale pour Europe 1.

Plus de la moitié des échanges se font avec la Russie

Zdzislaw slalome entre les montagnes de charbon et de minerai. Il longe les murs de conteneurs avec la crainte, depuis peu, que cette ruche noirâtre ne se fige pas. "Ce que vous voyez, ici, c'est 150.000 tonnes de marchandises qui viennent de l'Est", explique-t-il sur Europe 1. Et sur cette plateforme logistique qu'il a créée il y a 30 ans, plus de la moitié des échanges se font avec la Russie.

"On commence à avoir des problèmes", confie-t-il. "Il y a certains métaux qu'on ne peut plus importer. Voilà ce que va donner la guerre. On risque de perdre tout notre commerce. Je ne vais pas gagner d'argent et je vais devoir licencier des gens."

Le regard tourné vers la Biélorussie

Le sort de ses 150 salariés est suspendu aux sanctions internationales. Leur regard est tourné vers le voisin biélorusse, allié de la Russie. Casquette vissée sur le crâne, le solide septuagénaire relativise. "Ça ne sert à rien d'avoir peur", assure-t-il. "Les Biélorusses sont à cinq kilomètres. Il y a trois unités militaires là-bas. Elles peuvent être là en un instant. On a beaucoup d'amis là- bas, en Biélorussie, en Russie, et en Ukraine. Parce qu'on a toujours fait du commerce avec ces trois pays. Je ne veux rien d'autre que du calme et de la paix."