Guerre en Ukraine : les armes chimiques au cœur des discussions de l'ONU

L'ESSENTIEL

Le monde entre dans sa décennie "la plus dangereuse" depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a prévenu jeudi le président russe Vladimir Poutine, estimant que le conflit en Ukraine était l'illustration de la lutte contre la domination occidentale.

"Nous sommes à un moment historique. Nous sommes sans doute face à la décennie la plus dangereuse, la plus importante, la plus imprévisible" depuis 1945, a déclaré le dirigeant russe, devant le forum de discussion de Valdaï à Moscou. Concernant les accusations russes selon lesquelles Kiev est en train de mettre au point une "bombe sale", le maître du Kremlin a demandé à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de se rendre "au plus vite" en Ukraine.

"L'AIEA veut venir (...). Nous sommes pour, au plus vite et de la manière la plus large possible, car nous savons que les autorités à Kiev font tout pour brouiller les traces de ces préparatifs", a-t-il affirmé. "Nous savons même où cela se fait approximativement (en Ukraine)", a ajouté le dirigeant russe.

Dans la soirée, le ministère russe des Affaires étrangères a par ailleurs annoncé que la Russie avait demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'ouvrir une enquête internationale sur l'implication de Washington dans la mise au point présumée d'armes biologiques en Ukraine.

"La Russie n'a pas eu d'autre choix que d'adresser une plainte au président du Conseil de sécurité de l'ONU pour demander d'ouvrir une enquête internationale" sur des "activités militaires biologiques des Etats-Unis sur le territoire ukrainien", a-t-il affirmé.

Les informations à retenir : Moscou demande à l'ONU une enquête sur l'implication de Washington dans le développement présumé d'armes biologiques en Ukraine.

Les Etats-Unis se sont défendus devant le Conseil de sécurité.

Vladimir Poutine estime que le monde est dans sa décennie "la plus dangereuse" depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

Peu après le début de son offensive en Ukraine, la Russie a accusé Washington d'avoir financé un programme d'armes biologiques en Ukraine.

Les Etats-Unis comme Kiev ont démenti l'existence de laboratoires destinés à produire des armes biologiques en Ukraine.

Les Etats-Unis dénoncent à l'ONU une "pure invention" sur les "armes biologiques"

Les accusations de la Russie sur l'implication de Washington dans le développement présumé d'armes biologiques en Ukraine sont "une pure invention", a déclaré jeudi l'ambassadrice américaine à l'ONU devant le Conseil de sécurité.

"Nous savons tous que ces affirmations sont une pure invention, mise en avant sans l'ombre d'une preuve", a déclaré Linda Thomas-Greenfield. "Mais je dois saisir cette occasion pour mettre les choses au clair : l'Ukraine n'a pas de programme d'armes biologiques (...) Les Etats-Unis n'ont pas de programme d'armes biologiques".

La Russie demande une enquête de l'ONU sur les "armes biologiques"

La Russie a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de lancer une enquête internationale sur l'implication de Washington dans le développement présumé d'armes biologiques en Ukraine, a indiqué jeudi le ministère russe des Affaires étrangères.

"La Russie n'a pas eu d'autre choix que d'adresser une plainte au président du Conseil de sécurité de l'ONU pour demander de lancer une enquête internationale" sur des "activités militaires biologiques des Etats-Unis sur le territoire ukrainien", affirme-t-il dans un communiqué, en précisant que cette plainte a été accompagnée d'un projet de résolution approprié.