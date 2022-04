«Je ne sais pas comment continuer à vivre» : une survivante raconte sa fuite de Marioupol

Elle se décrit, lapidaire, comme "une simple femme de 35 ans, sans abri, sans rien". Il y a deux semaines, Katrina est sortie de l’enfer de Marioupol, ville portuaire prise d'assaut par les forces russes. Si l'armée se retire du nord pour se concentrer sur l'est de l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky craint des "attaques puissantes" sur cette cité, où la situation sanitaire est catastrophique avec 160.000 personnes bloquées. Mais la peur a suivi la mère de famille jusqu’à Lviv, à l’ouest de l'Ukraine. "Aujourd’hui, c’est la première fois que nous sommes sortis en ville. Je me sentais tellement mal, comme si j’avais été brisée", confie-t-elle à Europe 1.

"J'ai tellement d'amis qui sont morts"

"Je ne sais pas comment continuer à vivre. J’ai tellement d’amis qui sont morts, j’ai de la famille encore à Marioupol et je ne peux pas communiquer avec elle", poursuit-elle. Sa voix est blanche. Entre un soupir et un silence, Katrina raconte ces enfants à qui leurs parents bandent les yeux pour cacher les tués sur les routes, elle raconte son beau-père malade resté à Marioupol, mort, faute d’eau et de médicaments.

"L'armée russe est responsable"

"Il n’est pas mort par les armes mais par les pénuries. Pour moi, l’armée russe est responsable. Ils continuent de bombarder la ville. Elle est déjà en ruines, mais ils continuent de la bombarder", déplore-t-elle. Pourtant, Katrina s’accroche à l’espoir de retourner vivre dans sa ville aimée, qu’elle aide du mieux qu’elle peut depuis sa fuite, en donnant notamment des médicaments.