Guerre en Ukraine : le sort des Arméniens d'Ukraine réfugiés en Normandie

La guerre continue de faire rage en Ukraine, au 111e jour des affrontements. En Normandie, la question du sort des huit réfugiés Arméniens domiciliés en Ukraine pendant plus de 30 ans se pose. Le tribunal administratif de Rouen a enjoint le préfet de Seine-Maritime à statuer sur leur situation, sous la menace d'une reconduite à la frontière. Pendant ce temps-là, l'ONU tente de freiner une crise alimentaire mondiale en appelant les pays membres de l'OMC à ne pas imposer de restrictions aux exportations de nourriture.

Le préfet de Seine-Maritime réexamine la situation d'Arméniens d'Ukraine

Huit Arméniens vivant en Ukraine et réfugiés en France ont obtenu gain de cause lundi devant le tribunal administratif de Rouen. Le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rendu lundi huit ordonnances séparées, dans lesquelles il enjoint le préfet de statuer de nouveau sur la situation de ces Arméniens vivant en Ukraine "dans un délai de trois semaines" avec la mise à disposition d'un titre provisoire de séjour d'ici au réexamen de leur situation.

Réfugiés en Normandie, ces Arméniens d'Ukraine étaient sous le coup d'une menace de reconduite à la frontière, après s'être vu refuser l'octroi de la protection temporaire par arrêté du préfet de Seine-Maritime. Ils bénéficiaient jusque là de l'accompagnement mis en place dans le cadre de l'accueil des réfugiés d'Ukraine.

L'un des requérants a notamment fait valoir qu' il ne pouvait "réintégrer son pays d'origine dans des conditions durables", n'étant retourné qu'une seule "fois en Arménie en 32 ans", où il n'a aucune famille. "Il revenait au préfet de la Seine-Maritime de vérifier (...) qu'un retour en Arménie pouvait être envisagé dans des conditions sûres et durables", estime notamment le tribunal, dans une ordonnance. "Il revenait au préfet de la Seine-Maritime de vérifier (...) qu'un retour en Arménie pouvait être envisagé dans des conditions sûres et durables", estime notamment le tribunal, dans une ordonnance.

Dans une autre, le tribunal estime que le fait que le préfet de la Seine-Maritime n'ait pas procédé "à un examen personnalisé de la situation du requérant" est "de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité" de son arrêté.

L'ONU appelle à ne pas imposer des restrictions à l'exportation de nourriture

Deux dirigeantes onusiennes ont appelé lundi les pays membres de l'OMC à ne pas imposer de restrictions aux exportations de nourriture pour éviter le risque de crise alimentaire que fait planer sur le monde entier l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette lettre ouverte est signée par la Haute-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Michelle Bachelet et Rebeca Grynspan, la secrétaire générale de la Cnuced, organe des Nations unies chargé du commerce et du développement.

"La guerre en Ukraine inflige de terribles souffrances au peuple ukrainien et a augmenté le risque de faim et de famine pour des dizaines de millions de personnes qui sont sur le point de devenir ou sont déjà en situation d'insécurité alimentaire", ont-elles écrit à l'intention des ministres des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce réunis cette semaine à Genève.

Elles leur demandent de "s'abstenir d'imposer des restrictions aux exportations sur les denrées alimentaires essentielles achetées par les pays les moins avancés et par les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, ainsi que sur celles achetées par le Programme alimentaire mondial à des fins humanitaires".

L'UE prolonge les dérogations concernant les jachères en 2023

Bruxelles envisage de prolonger en 2023 des dérogations sur les règles environnementales concernant les jachères, afin de permettre aux Vingt-Sept de renforcer leur production céréalière face à l'impact de la guerre en Ukraine, a indiqué lundi le commissaire à l'Agriculture Janusz Wojciechowski.

Pour compenser le manque de céréales russes et ukrainiennes, la Commission avait validé en mars une dérogation "temporaire" pour l'année 2022 à ses règles sur les jachères, y autorisant "toute culture destinée à l'alimentation humaine et animale", soit un potentiel de 4 millions d'hectares supplémentaires.

Dans la Politique agricole commune (PAC) actuelle, les exploitations dépassant 15 hectares doivent compter au moins 5% de "surfaces d'intérêt écologique" (prairies, haies, arbres, jachères) pour bénéficier des fonds européens. L'exigence sera d'au moins 4% de jachères (terres non cultivées) dans la nouvelle PAC démarrant en janvier 2023, afin de renforcer la biodiversité et l'enrichissement des sols.

Des victimes dans les bombardements à Donetsk

Les séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine ont affirmé lundi que quatre personnes avaient été tuées et 22 blessées dans des bombardements "massifs" des forces de Kiev sur la ville de Donetsk, leur capitale autoproclamée. "Quatre personnes ont été tuées, dont un enfant, et 22 autres civils ont été blessés dans les bombardements" des forces ukrainiennes, ont déclaré les autorités séparatistes dans un communiqué.

Selon elles, la ville de Donetsk a été soumise lundi à un "bombardement massif" des forces de Kiev, "d'une puissance, d'une intensité et d'une durée sans précédent" depuis le début de l'offensive militaire russe en Ukraine, fin février. En l'espace de deux heures, "près de 300 roquettes et obus d'artillerie" ont été tirés sur plusieurs quartiers résidentiels, ont-elles affirmé en début de soirée.

Les séparatistes ont notamment affirmé qu'une maternité de Donetsk avait été touchée par des tirs, sans toutefois faire état de victime dans cet incident précis. Ils ont publié des photos montrant des vitres brisées et des femmes enceintes réfugiées dans un couloir.