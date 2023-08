Guerre en Ukraine : la Russie a annoncé déjouer des attaques ukrainiennes en Crimée

L'ESSENTIEL

L'armée russe déjoue une attaque de missile ukrainienne au-dessus du pont de Crimée

Une attaque de missile ukrainienne a été déjouée samedi au-dessus du pont de Crimée, importante infrastructure civile et militaire qui relie la Russie à cette péninsule annexée, ont annoncé les autorités locales et l'armée russe. Selon le ministère russe de la Défense, le pont a été attaqué à l'aide d'un missile antiaérien S-200 reconverti pour des frappes au sol.

"Le missile ukrainien a été détecté à temps et intercepté dans les airs par les systèmes de défense antiaérienne russes. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts", a-t-il ajouté sur Telegram. Le dirigeant de la Crimée, Sergueï Aksionov, a lui évoqué deux missiles ukrainiens, et non un, abattus près du détroit de Kertch. "Le pont de Crimée n'a pas été endommagé", a-t-il indiqué sur Telegram.

Selon un conseiller de M. Aksionov, Oleg Krioutchkov, un écran de fumée a été déployé par les forces spéciales comme moyen de défense supplémentaire et le trafic sur le pont "reprendra prochainement". Le pont de Crimée, construit à grands frais sur ordre du président russe Vladimir Poutine après l'annexion de la péninsule en 2014, a été visé à plusieurs reprises par des attaques ukrainiennes.

La dernière attaque, en juillet, avait causé d'importants dégâts sur la section routière de l'ouvrage, qui sert également à acheminer du matériel militaire à l'armée russe combattant en Ukraine. Le pont en béton, long de 18 kilomètres et inauguré en 2018 par Vladimir Poutine, consiste en deux ouvrages parallèles, l'un réservé à la circulation routière et l'autre au trafic ferroviaire.

Le président russe avait ordonné de renforcer la sécurité du pont de Crimée après la dernière attaque. Le territoire de la Crimée même est aussi régulièrement visé par des frappes ukrainiennes. La Russie a ainsi annoncé avoir abattu pendant la nuit 20 drones qui visaient des cibles sur la péninsule.

14 drones ukrainiens détruits par les systèmes de défense antiaérienne, 6 autres par des systèmes de brouillage électronique

La Russie a annoncé samedi avoir abattu 20 drones ukrainiens qui avaient pour cible la Crimée, péninsule annexée en 2014, dans un contexte de multiplication de ce type d'attaque tant dans les zones occupées qu'en territoire russe.

"Cette nuit (de vendredi à samedi), une tentative d'attaque terroriste du régime de Kiev à l'aide de vingt drones qui visaient des objectifs sur le territoire de la péninsule de Crimée a été déjouée", a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram.

Selon lui, quatorze drones ukrainiens ont été détruits par les systèmes de défense antiaérienne et six autres par des systèmes de brouillage électronique. L'attaque n'a fait aucune victime et n'a causé aucun dégât, a ajouté le ministère de la Défense. Un drone a également été intercepté dans la région de Kalouga, à 150 kilomètres au sud-ouest de Moscou, a annoncé sur Telegram le gouverneur Vladislav Chapcha.

Les attaques de drones ukrainiennes se sont multipliées ces dernières semaines, y compris sur Moscou, où ce type d'incident est devenu quasi-quotidien. Plusieurs drones s'étaient notamment écrasé sur une tour du quartier d'affaires de la capitale russe, provoquant de légers dégâts sur sa façade. En mai, deux drones avaient eux été abattus au-dessus du Kremlin.

En Ukraine, les forces russes ont poursuivi samedi leurs bombardements, tuant notamment un policier et blessant 12 autres personnes dans la région de Zaporijjia (sud). Un homme a également été tué dans la région de Kharkiv (nord-est), selon les autorités locales.

Trois drones de fabrication iranienne Shahed ont été détruits au-dessus de la région de Zaporijjia et une attaque de missiles a visé Kryvyï Rig, la ville natale du président Volodymyr Zelensky, sans faire de victimes, selon le gouverneur Serguiï Lyssak.