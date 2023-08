Guerre en Ukraine : La France condamne les nouvelles frappes dans le sud de l'Ukraine

"Ces nouvelles attaques sur des populations civiles illustrent encore une fois le mépris complet de la Russie pour tous les principes du droit international humanitaire, qu'elle viole de manière flagrante et répétée", a déclaré la porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères, dans un communiqué.

"Cette violence n'épargne pas les enfants et selon le parquet ukrainien, plusieurs centaines d'enfants ont été tués depuis le lancement par la Russie de sa guerre d'agression contre l'Ukraine", note-t-elle.

500 enfants ont été tués et près de 1.100 blessés depuis le début de l'invasion russe

La porte-parole rappelle que pour la ministre Catherine Colonna, "ces actes inacceptables sont constitutifs de crimes de guerre et ne peuvent rester impunis" et que la France, en étroite coordination avec ses partenaires, (...) continuera à fournir un appui aux juridictions ukrainiennes et à la Cour pénale internationale afin de lutter contre l'impunité de tels crimes".

Kherson est l'une des quatre régions d'Ukraine dont le président russe Vladimir Poutine a revendiqué l'annexion en septembre 2022. Elle reste partiellement sous contrôle ukrainien mais est toutefois régulièrement la cible de bombardements russes.

