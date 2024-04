Guerre en Ukraine : Kiev annonce l'évacuation de deux hôpitaux par crainte de frappes russes

La mairie de Kiev a annoncé vendredi l'évacuation d'urgence de deux hôpitaux de la capitale ukrainienne, dont un établissement pédiatrique, par crainte de frappes russes sur ces établissements. "La ville commence à évacuer en urgence deux hôpitaux, dont un hôpital pour enfants (...) car une vidéo est abondamment partagée dans des médias en ligne annonçant de facto une attaque ennemie sur ces installations médicales", a annoncé la mairie sur Telegram.

La vidéo en question prétend que deux hôpitaux situés dans la rue Bogatyrska, en périphérie nord de Kiev, accueillent des militaires qui "se cachent derrière les enfants malades". Ces "terroristes (...) recevront tous la punition qu'ils méritent", martèle un homme sur la vidéo. "C'est un mensonge absolu et une provocation de l'ennemi, qui essaie de l'utiliser pour frapper les infrastructures sociales de la capitale", a accusé la mairie de Kiev, assurant faire tout son possible "pour déplacer les patients et médecins vers d'autres établissements médicaux de la capitale".

1.682 attaques contre les soins de santé en Ukraine

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, au moins 1.682 attaques contre les soins de santé en Ukraine ont été recensées dans ce pays, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la Santé publiés début avril.

Ces frappes ont fait au moins 128 morts et 288 blessés parmi le personnel médical et les patients, selon la même source, qui a déploré "une escalade inquiétante" au cours des premiers mois de cette année avec près d'une attaque par jour entre janvier et mars.