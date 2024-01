Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir abattu deux avions russes de commandement aéroporté

L'armée de l'air ukrainienne a affirmé lundi avoir abattu deux avions de commandement aéroportés russes au-dessus de la mer d'Azov, ce qui constituerait un coup dur pour la Russie dans une zone qu'elle est censée contrôler. "Je remercie l'armée de l'air pour cette opération parfaitement planifiée et exécutée dans la région de la mer d'Azov!", a réagi le commandant en chef de l'armée ukrainienne Valery Zaloujny.

Selon Kiev, un A-50, un appareil de détection, de surveillance et de commandement aéroporté, et un Il-22, avion servant aussi de poste de commandement, ont été détruits. L'armée ukrainienne n'a cependant pas précisé comment ces engins avaient été abattus. Ces avions servent au renseignement, à l'identification de cibles et à la coordination des troupes.

"Nous n'avons pas d'informations" là-dessus, dit le porte-parole du Kremlin

Interrogé à ce sujet lors d'un briefing avec la presse, le porte-parole du Kremlin a assuré ne pas pouvoir commenter, faute d'informations sur le sujet. "Nous n'avons pas d'informations" là-dessus, a dit Dmitri Peskov, avant de renvoyer vers le ministère russe de la Défense qui reste généralement muet sur ses pertes et ses échecs depuis le début de l'invasion russe, il y a près de deux ans.

La Russie a revendiqué à maintes reprises disposer de la suprématie aérienne au-dessus de l'Ukraine, mais en réalité celle-ci n'a jamais été pérenne ni totale. L'aide militaire occidentale a en outre renforcé la défense anti-aérienne ukrainienne depuis près de deux ans, afin de protéger le pays des volées de missiles et de drones que la Russie envoie presque quotidiennement sur les villes ukrainiennes.