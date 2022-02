Guerre en Ukraine : Joe Biden dénonce une attaque injustifiée, dont seule Moscou est responsable

"Le président Poutine a choisi (de lancer) une guerre préméditée qui entraînera des souffrances et pertes humaines catastrophiques", a dit Joe Biden dans un communiqué. Le président américain a rapidement réagit à la situation dans la nuit, en dénonçant une attaque injustifiée et préméditée de la Russie. À la demande de Kiev, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est de nouveau réunit cette nuit en urgence pour la deuxième fois en trois jours. "Moscou est seule responsable", a assuré Joe Biden. "Le monde exigera des comptes", a-t-il continué.

Le président américain promet une réponse unie et déterminée des alliés et des sanctions sévères contre la Russie. Une réunion des membres du G7 est déjà prévue tout à l'heure à 15 heures, heure française. Joe Biden prendra la parole dans la foulée, à 18 heures. Il s'est déjà entretenu il y a moins d'une heure avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Un vote attendu à l'ONU

Ces hostilités ont démarré pendant un Conseil de sécurité des Nations unies. Les diplomates ont d'abord lu les interventions qu'ils avaient prévues, parlant alors de provocations russes et appelant à la désescalade. Ils ont été rattrapés par les événements en cours, et ont donc commencé à condamner fermement les actions de Moscou. "La Russie a donc fait le choix de la guerre. La France condamne dans les termes les plus forts le déclenchement de ces opérations", a notamment déclaré Nicolas de Rivière, l'ambassadeur français à l'ONU.

"Cette décision, annoncée au moment même où ce conseil se réunit, illustre le mépris dans lequel la Russie tient le droit international et les Nations unies. La Russie doit en être comptable devant le Conseil de sécurité", a-t-il poursuivi. Du côté des Nations unies, une résolution doit être déposée dans la journée avant un vote attendu pour vendredi.