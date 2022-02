Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir du Conseil de sécurité de l'ONU

Le Conseil de sécurité de l'ONU s’est réuni vendredi pour discuter d’une résolution sur la situation en Ukraine. L’occasion d’évaluer le soutien ou non des différents pays à la Russie. Même si toute décision est jouée d’avance, la Russie étant membre permanent du Conseil.

Les Etats-Unis auront en effet négocié jusqu’au bout, entraînant un retard de deux heures dans la tenue du Conseil de sécurité. Le Conseil, a appelé à voter une résolution sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les diplomates américains ont obtenu de la Chine qu’elle s’abstienne, isolant un peu plus la Russie. En échange, le texte de la résolution ne condamne pas Moscou, et ne fait que déplorer son action.

Trois pays se sont abstenus

Au total, 11 membres du Conseil ont voté pour. L’Inde et les Émirats arabes unis se sont abstenus, comme la Chine. Et sans surprise, la Russie, en tant que membre permanent, a déposé son veto. La situation reste donc bloquée, même si la Chine semble tirer son épingle du jeu. Depuis le début de la crise, elle est plutôt favorable à la Russie, mais en évitant de prendre position, Pékin s’érige en possible arbitre pour l’avenir.

Désormais, c'est à l’Assemblée générale de l’ONU de se prononcer sur la résolution. Une majorité simple suffirait alors à désavouer la Russie. En 2014, après l'annexion russe de la Crimée, qui s'était faite sans effusion de sang, Moscou avait déjà mis son veto à un texte le condamnant, qui avait recueilli 13 voix favorables, la Chine s'abstenant.