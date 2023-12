Guerre en Ukraine : l'armée russe compte 617.000 soldats déployés, déclare Vladimir Poutine

L'ESSENTIEL

Le président Vladimir Poutine a révélé jeudi que l'armée russe comptait 617.000 soldats déployés en Ukraine, fournissant pour la première fois une estimation précise des forces actuellement engagées dans l'assaut contre son voisin.

"Il y a 617.000 personnes dans la zone des hostilités", a déclaré Vladimir Poutine lors de sa grande conférence de presse télévisée. Il n'a par contre pas révélé les pertes depuis le début de son offensive, le 24 février 2022, que les États-Unis estiment à 315.000 soldats russes blessés ou tués.

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé jeudi que la Russie était suffisamment en confiance pour "aller de l'avant" malgré les sanctions économiques, le conflit en Ukraine et la confrontation avec les Occidentaux, en ouverture de sa grande conférence de presse. Selon Vladimir Poutine, interrogé sur la résistance de l'économie aux sanctions, son pays dispose d'une "marge de sécurité suffisante" du fait de la "forte consolidation de la société russe", la "stabilité du système financier et économique du pays" et de "l'augmentation des capacités militaires" de Moscou.

Cette marge est "suffisante non seulement pour se sentir en confiance, mais aussi pour aller de l'avant", a assuré le président russe, qui a récemment annoncé son intention de briguer un nouveau mandat en mars 2024 qui pourrait le faire rester au Kremlin au moins jusqu'en 2030. Il a malgré tout reconnu que l'inflation restait forte en Russie, attendue à 7,5-8% à la fin de l'année, source d'inquiétude au sein de la population et promis que la Banque centrale prendrait les mesures appropriées pour la juguler.

Un "risque réel" que Poutine ne s'arrête pas à l'Ukraine, avertit le chef de l'Otan

En cas de victoire de la Russie en Ukraine, il y a un "risque réel" que le président russe Vladimir Poutine ne s'arrête pas là, a averti jeudi à Bruxelles le secrétaire-général de l'Otan Jens Stoltenberg. "Si Poutine gagne en Ukraine, il y a un risque réel que son agression ne s'arrête pas là", a déclaré devant la presse Jens Stoltenberg, insistant sur la nécessité de poursuivre l'aide militaire à Kiev.

"Notre soutien n'est pas de la charité, c'est un investissement dans notre sécurité", a-t-il ajouté, au moment même où le président russe affirmait depuis Moscou que l'armée russe améliorait ses positions sur quasiment toute la ligne de front en Ukraine.

L'Ukraine dit avoir intercepté 41 des 42 drones lancés par la Russie dans la nuit

L'Ukraine a dit jeudi avoir intercepté 41 des 42 drones explosifs lancés par la Russie dans la nuit sur son territoire, une nouvelle attaque illustrant la pression croissante de Moscou sur le terrain ces derniers jours. "41 (drones explosifs, ndlr) 'Shahed' détruits" sur "un total de 42 enregistrés", a indiqué l'armée de l'air ukrainienne dans un communiqué sur Telegram.

Selon cette source, la Russie a tiré "par vagues" à partir de trois directions depuis son sol et visait "principalement Odessa", le grand port ukrainien du sud du pays. Onze personnes ont été blessées, dont trois enfants, et 11 bâtiments endommagés, selon l'administration militaire locale.