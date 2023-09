Ukraine : des drones russes endommagent des infrastructures portuaires dans la région d'Odessa

L'ESSENTIEL

Des drones russes ont visé le Sud de la région d'Odessa en Ukraine, dans la nuit de mardi à mercredi, endommageant des infrastructures portuaires du district de la ville d'Izmaïl et faisant sept blessés, a rapporté le gouverneur local. En parallèle, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen estime que l'Ukraine a réalisé de "grandes avancées" sur la voie de son adhésion à l'UE.

44 drones lâchés par la Russie au total

La Russie a lancé au total 44 drones Shahed de fabrication iranienne sur les régions d'Odessa (Sud) et Soumy (Nord-Est), a ajouté l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. Ces drones visaient "essentiellement le Sud de la région d'Odessa, des infrastructures portuaires", a indiqué l'armée de l'air selon laquelle 32 d'entre eux ont été abattus.

Le gouverneur régional d'Odessa, Oleg Kiper a précisé de son côté que l'attaque avait touché Reni et d'Izmaïl, des villes-clés pour les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire. Sept civils ont été blessés - six à Reni et un à Izmaïl - dont deux sont dans un état grave, a-t-il déclaré sur Telegram. Des infrastructures civiles, notamment "portuaires", ont été endommagées, a-t-il ajouté. "L'ennemi a attaqué la région d'Odessa pendant 4h30", a indiqué pour sa part le commandement Sud de l'armée ukrainienne sur Telegram.

Multiplication d'attaques depuis l'abandon de l'accord céréalier

Depuis l'abandon en juillet de l'accord céréalier qui permettait à l'Ukraine d'exporter librement sa production, la Russie multiplie les attaques dans les régions méridionales d'Odessa et Mykolaïv, où sont situés des ports et plateformes cruciales pour le commerce sur la mer Noire. Les ports fluviaux d'Izmaïl et de Reni, situés sur le Danube, à la frontière avec la Roumanie, pays membre de l'Otan, sont ainsi devenus l'une des principales voies d'exportation des produits agricoles ukrainiens.

Après ces nouvelles attaques, Bucarest a annoncé mercredi une nouvelle découverte de possibles débris de drone. "Ils ont été identifiés vers 11h30 (8h30 GMT) par un hélicoptère IAR 330-Puma, dans les environs des localités de Nufaru et Victoria", a indiqué dans un communiqué le ministère de la Défense, alerté plus tôt par des appels d'habitants au numéro d'urgence. "Ils peuvent provenir d'un drone et étaient dispersés sur une zone de plusieurs dizaines de mètres", et ils vont être désormais analysés, a ajouté la même source.

D'autres fragments de drone, dont certains "similaires à ceux utilisés par l'armée russe", avaient été retrouvés la semaine dernière dans la même région de Tulcea (sud-est). Dans la foulée, le président roumain Klaus Iohannis avait protesté auprès de Moscou, condamnant "fortement une violation de l'espace aérien".

L'Ukraine exporte des céréales via la Croatie

L'Ukraine a exporté 100.000 tonnes de blé et de maïs via le port croate de Rijeka depuis mai 2022, a indiqué un responsable du port à l'AFP mercredi, au moment où la Croatie espère devenir une nouvelle porte de sortie pour les céréales ukrainiennes.

Les céréales ont été acheminées en train depuis l'Ukraine via la Hongrie, a précisé le responsable Marino Klaric. Le port de Rijeka, à quelque 70 kilomètres de la frontière italienne, peut faire transiter environ un million de tonnes de céréales par an, mais espère augmenter sa capacité dans les mois à venir.

L'Ukraine a fait de «grandes avancées» pour son adhésion à l'UE

L'Ukraine a réalisé de "grandes avancées" sur la voie de son adhésion à l'Union européenne, a affirmé mercredi à Strasbourg la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Face à ces progrès, "il est temps à présent de nous élever à la hauteur de cette détermination", a-t-elle déclaré devant les députés européens, dans son traditionnel discours sur l'état de l'Union. Et, "cela signifie qu'il faut réfléchir à la manière de nous préparer à former une Union plus complète", a-t-elle ajouté.

Plusieurs dirigeants européens s'interrogent sur la nécessité ou pas de réformer les institutions européennes pour qu'elles puissent être efficaces dans une Union à 30, voire davantage d'Etats membres. Sur ce sujet, Ursula von der Leyen a appelé à "dépasser les débats simplistes". "La question n'est pas choisir entre approfondir l'intégration ou élargir l'Union. Nous pouvons, et nous devons faire les deux", a-t-elle assuré.

Elle n'exclut pas un changement de traité mais, a-t-elle ajouté, "nous ne pouvons pas, et nous ne devrions pas, attendre de modifier les traités pour avancer sur la voie de l'élargissement". "Nous pouvons adapter plus rapidement que cela notre Union en vue de son élargissement", a-t-elle encore dit.