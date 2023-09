Guerre en Ukraine : nouvelle alerte à la bombe dans toutes les écoles de Kiev

L'ESSENTIEL

"La police de Kiev a reçu à nouveau un message sur le minage de toutes les écoles" de Kiev, a indiqué l'administration sur Telegram. Des "mesures nécessaires" sont prises par les forces de l'ordre et des secouristes, a-t-elle ajouté sans plus de précision. La précédente alerte, qui s'est avérée fausse, datait du 1er septembre, premier jour de la rentrée scolaire en Ukraine, la deuxième depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Nouvelle alerte à la bombe dans toutes les écoles de Kiev

Kiev, ville de plus de 3 millions d'habitants avant l'invasion russe, compte 420 écoles dont "la majorité absolue" fonctionnent en présentiel, selon la mairie. "240.000 écoliers ont commencé leurs études en présentiel" cette année à Kiev contre seulement 94.000 pour l'année scolaire précédente, s'était félicité vendredi le maire de la capitale, Vitali Klitschko, sur Telegram.

Face au risque permanent de bombardements russes, des abris ont été aménagés dans 417 établissements pouvant accueillir jusqu'à 190.000 personnes, avait encore ajouté le maire. Si les combats se déroulent dans l'est et le sud de l'Ukraine, les grandes villes éloignées de la ligne de front subissent régulièrement des frappes russes de missiles ou de drones explosifs. Selon la présidence, 3.750 écoles ukrainiennes ont été détruites "par les missiles et les bombes russes" depuis le début du conflit.

L'Ukraine revendique des gains limités sur le front sud et près de Bakhmout

Le ministère ukrainien de la Défense a revendiqué des "succès" la semaine passée dans sa difficile contre-offensive sur le front sud, et avoir repris trois kilomètres carrés aux forces russes près de Bakhmout (est). Les forces ukrainiennes "poursuivent leurs opérations offensives dans le secteur de Melitopol" et "ont remporté des succès près de Novodanylivka et Novoprokopivka", dans le sud, a déclaré à la télévision publique la vice-ministre de la Défense, Ganna Maliar.

Ces deux villages se trouvent dans la région de Zaporijjia, près de Robotyné, une localité "stratégique" reprise fin août aux forces russes et qui ouvre la voie à l'offensive de Kiev vers le sud occupé par l'armée de Moscou. "L'ennemi au sud subit des pertes importantes en personnel, en armes et en matériel, il regroupe ses unités et ses troupes en utilisant ses réserves", a affirmé Ganna Maliar. Sur le front est, "nous avons remporté un certain succès près de Klichtchiivka", a-t-elle ajouté, en évoquant ce village au sud de Bakhmout, ville au centre des combats depuis plus d'un an et prise par Moscou en mai dernier. "Au cours de la semaine dernière, la zone libérée a augmenté de 3 km2" près de Bakhmout, et "au total, 47 km2 ont été libérés", sur les flancs de la ville depuis le début de la contre-offensive ukrainienne en juin, a précisé la vice-ministre.

Le ministre de la Défense Reznikov annonce avoir remis sa démission au Parlement

Oleksiï Reznikov, ministre de la Défense ukrainien, a annoncé lundi avoir remis sa démission au Parlement, au lendemain de l'annonce de son remplacement par Volodymyr Zelensky, après plusieurs scandales de corruption au sein du ministère sur fond de l'invasion russe.

"J'ai remis ma lettre de démission à Rouslan Stefantchouk, président du Parlement ukrainien", a déclaré sur X (ex-Twitter) Oleksiï Reznikov, en poste depuis novembre 2021. "Ce fut un honneur de servir le peuple ukrainien et de travailler pour l'armée ukrainienne au cours des 22 derniers mois, la période la plus difficile de l'histoire moderne de l'Ukraine", a-t-il ajouté.

17 drones abattus dans la région d'Odessa, des bâtiments endommagés

Les forces ukrainiennes ont abattu 17 drones russes dans le Sud de la région ukrainienne d'Odessa et des bâtiments ont été endommagés dans le district de la ville portuaire d'Izmaïl, a annoncé lundi le gouverneur local. "Dix-sept drones ont été abattus par nos forces de défense aérienne (...). Dans plusieurs localités du district d'Izmaïl, des entrepôts et des bâtiments de production, des machines agricoles et des équipements d'entreprises industrielles ont été endommagés", a expliqué Oleg Kiper sur Telegram.

"Plusieurs incendies ont éclaté sur le territoire (d'infrastructures civiles) en raison de la chute de débris" après que les drones aient été abattus, a ajouté le gouverneur, précisant que les feux avaient été par la suite éteints. Selon le gouverneur, l'attaque s'est déroulée pendant trois heures et demie et n'a fait ni victime ni blessé. Le Commandement opérationnel pour le Sud de l'Ukraine a décrit de son côté une "importante attaque nocturne" conduite au moyen de drones contre "des infrastructures civiles de la zone du Danube".

Le port fluvial d'Izmaïl est devenu l'une des principales voies de sortie des produits agricoles ukrainiens depuis que Moscou a mis fin en juillet à l'accord sur les exportations de céréales. Dans la nuit de samedi à dimanche, des drones russes avaient frappé des sites industriels sur le Danube, avait indiqué le bureau du procureur général de l'Ukraine. L'armée russe avait dit de son côté avoir effectué un raid à l'aide de ces appareils contre le port de Reni, également dans la région d'Odessa.