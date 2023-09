Rentrée en Ukraine : la police de Kiev fait état de menaces à la bombe dans les écoles

L'ESSENTIEL

"Nous avons reçu des informations sur la présence de bombes dans les écoles de Kiev (…) Tous les établissements d'enseignement sont contrôlés par les forces de la police de Kiev", a indiqué la police ukrainienne sur Telegram.

Les principales informations à retenir : Au premier jour de la rentrée scolaire, la police ukrainienne a fait état d'alertes à la bombe dans des écoles de Kiev

L'Ukraine revendique une attaque de drones dans le nord-ouest de la Russie, lancée depuis le territoire russe, une première

Deux navires cargos ont quitté un port du Sud et naviguent en mer Noire

La police de Kiev fait état de menaces à la bombe dans les écoles

Vendredi est le jour de la rentrée scolaire pour près de quatre millions d'élèves ukrainiens - en présentiel, à distance ou dans un format hybride -, la deuxième depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Si les combats se déroulent dans l'est et le sud de l'Ukraine, les grandes villes éloignées de la ligne de front subissent néanmoins régulièrement des frappes russes de missiles ou de drones explosifs. La capitale a ainsi encore été mercredi matin la cible d'une attaque "massive", qui a fait deux morts et a été qualifiée par les autorités militaires locales de plus importante "depuis le printemps".

"La nation a préservé la possibilité pour les enfants d'aller à l'école ukrainienne", s'est félicité vendredi le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, sur Telegram. Selon lui, 3.750 écoles ont été détruites "par les missiles et les bombes russes" depuis le début du conflit. Dans certaines grandes villes, des abris souterrains ont été aménagés afin de permettre aux enseignants de poursuivre leurs cours en cas d'alertes aériennes avertissant de possibles bombardements.

"Les écoliers et les enseignants sont obligés de s'adapter à ces réalités", a déclaré le commandant en chef de l'armée ukrainienne Valery Zaloujny, aussi sur Telegram. "Mais l'essentiel est que nos enfants étudient (…) Parce que la connaissance et la culture sont ce qui nous distingue de l'ennemi. Ce sont les piliers sur lesquels repose le front d'aujourd'hui et sur lequel se bâtira l'avenir de notre pays", a-t-il assuré. L'armée ukrainienne mène depuis début juin une difficile contre-offensive dans le sud et l'est de l'Ukraine pour tenter de reprendre les territoires occupés par les forces de Moscou.

L'Ukraine revendique une attaque de drones en Russie, lancée depuis le territoire russe

L'attaque de drones qui a visé cette semaine l'aéroport de Pskov, dans le nord-ouest de la Russie, a été lancée depuis le territoire russe, a indiqué vendredi le chef du renseignement militaire, revendiquant pour la première fois que l'Ukraine opère depuis le territoire russe. "Les drones utilisés pour attaquer la base aérienne de Kresty à Pskov on été lancés depuis l'intérieur de la Russie", a affirmé Kyrylo Boudanov sur son compte Telegram, republiant le lien vers un article de la publication The War Zone à laquelle il a accordé un entretien. "Nous opérons depuis le territoire de la Russie", a-t-il insisté auprès de cette publication.

Selon ce site, le responsable n'a pas voulu dire s'il s'agissait d'une opération menée par ses hommes ou par des Russes agissant pour le compte de Kiev. Kyrylo Boudanov affirme en outre que "deux (avions militaires russes) ont été détruits et deux autres sérieusement endommagés". The War Zone a également publié des images de satellite montrant des avions calcinés. Des drones ont visé dans la nuit de mardi à mercredi l'aéroport de Pskov, région du nord-ouest de la Russie, frontalière de l'Estonie, de la Lettonie et du Bélarus.

Interrogé sur le lieu d'où ces engins avaient été lancés, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov s'était limité mercredi à dire que des "experts militaires travaillent à établir le parcours des drones pour prendre des mesures afin de ne pas permettre la répétition de telles situations". Si des drones visent très régulièrement les régions russes frontalières de l'Ukraine et Moscou, les attaques aussi loin au nord, à quelque 700 ou 800 km de la frontière ukrainienne sont rares. La semaine dernière une attaque similaire a visé un aérodrome de la région voisine de Novgorod, détruisant ou endommageant au moins un avion militaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était félicité fin juillet que "la guerre arrive sur le territoire de la Russie", sans pour autant revendiquer d'opérations menées depuis le territoire russe.

L'Ukraine annonce que deux cargos ont quitté un port du sud et naviguent en mer Noire

L'Ukraine a annoncé vendredi que deux nouveaux cargos avaient quitté un port du sud de son territoire et naviguaient en mer Noire dans un couloir maritime établi par Kiev, malgré les menaces russes de représailles contre ces bateaux. "Les vraquiers Anna-Theresa (battant pavillon du Liberia) et Ocean Courtesy (Îles Marshall) ont quitté le port de Pivdennyi et empruntent le couloir", a déclaré sur X (ex-Twitter) le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandre Koubrakov.

La Russie avait mis fin en juillet à l'accord par lequel l'Ukraine pouvait exporter ses céréales et menace depuis d'attaquer des navires au départ de l'Ukraine en mer Noire. "Il y a désormais un processus basé sur une meilleure compréhension et réponse par rapport aux demandes de la Russie", a affirmé Hakan Fidan qui s'est déplacé à Moscou pour préparer la prochaine visite du président turc Recep Tayyip Erdogan en Russie. Selon les médias turcs, Recep Tayyip Erdogan doit se rendre le 4 septembre à Sotchi, en Russie, pour discuter avec son homologue russe Vladimir Poutine de la reprise de l'accord.