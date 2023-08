Guerre en Ukraine : la Russie affirme avoir «détruit» un navire de reconnaissance ukrainien en mer Noire

L'ESSENTIEL

La Russie a affirmé mardi matin avoir "détruit" un navire de reconnaissance de l'armée ukrainienne en mer Noire, lieu où les attaques, tant russes qu'ukrainiennes, se sont multipliées depuis le retrait de Moscou en juillet d'un important accord céréalier.

"Cette nuit, l'équipage d'un Su-30cm (un avion de combat, NDLR) de l'aviation navale de la Flotte de la mer Noire a détruit un navire de reconnaissance des forces armées ukrainiennes dans la zone d'installations russes de production de gaz dans la mer Noire", a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram. Le ministère n'a pas fourni plus de détails sur cet incident.

Les informations à retenir : La Russie a affirmé avoir "détruit" un navire de reconnaissance de l'armée ukrainienne en mer Noire.

Des drones ukrainiens ont été abattus pour la cinquième journée consécutive dans la région de Moscou.

Les aéroports internationaux Domodedovo, Cheremetievo et Vnoukovo de Moscou ont été fermés aux arrivées et aux départs.

Les attaques de drones à l'intérieur du territoire russe se multiplient depuis plusieurs semaines.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté atterri lundi à Athènes pour une visite officielle.

Jeudi soir, des navires de la flotte russe avaient été visés par une attaque ukrainienne menée avec un drone naval, selon le ministère russe de la Défense. Ces bâtiments "accomplissaient des tâches de contrôle de la navigation" en mer Noire. Le drone avait "été détruit par les tirs" des navires militaires russes sans atteindre sa cible, selon Moscou. Des engins de ce type ont ciblé des navires russes depuis que Moscou a refusé mi-juillet de reconduire un accord négocié par l'ONU qui autorisait les exportations de céréales ukrainiennes.

Des drones ukrainiens abattus

La Russie a annoncé tôt mardi avoir abattu des drones ukrainiens pour la cinquième journée consécutive dans la région de Moscou, où les attaques de ce type se multiplient ces dernières semaines. "Une tentative du régime de Kiev de mener des attaques terroristes au moyen de véhicules aériens sans pilote a été déjouée" dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram. "Deux drones ont été détectés et détruits par les systèmes de la défense aérienne au-dessus du territoire de la région de Moscou", a indiqué la même source.

Aucune personne n'a été tuée dans cette attaque, a fait savoir le ministère. Selon le maire de la capitale russe Sergueï Sobianine, qui s'est exprimé sur Telegram, un engin a été abattu dans la zone de Krasnogorsk, située à 20 km au nord-ouest du Kremlin, et un second dans la zone de Tchastsy, à quelque 50 km au sud-ouest du centre de Moscou. Les services compétents se trouvent sur les lieux, a ajouté l'élu.

"Des dégâts sur des vitres ont été constatés à plusieurs étages" d'un immeuble résidentiel de Krasnogorsk et plusieurs voitures garées à proximité ont été endommagées, a rapporté l'agence publique russe TASS sans préciser que ces dommages étaient la conséquence d'une attaque de drone.

Quatre aéroports internationaux fermés

Les aéroports internationaux Domodedovo, Cheremetievo et Vnoukovo de Moscou ont été fermés aux arrivées et aux départs, selon TASS, qui a ensuite annoncé la reprise des atterrissages dans les deux premiers lieux.

Les attaques de drones se multiplient

Les attaques de drones à l'intérieur du territoire russe se multiplient depuis plusieurs semaines, le plus souvent sans faire de dégât ni de victime, et ciblent notamment la capitale russe, située à plus de 500 km de la frontière avec l'Ukraine. Depuis vendredi, la région de Moscou a été chaque jour la cible d'attaques de drones qui ont été déjouées par les forces russes.

Fin juillet et début août, des appareils avaient été détruits au-dessus du quartier d'affaires de Moscou, dans l'ouest de la capitale, provoquant de légers dégâts sur la façade de deux tours. En mai, deux drones avaient eux été abattus au-dessus du Kremlin et d'autres engins avaient touché des immeubles d'habitation à Moscou. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était félicité fin juillet que "la guerre arrive sur le territoire de la Russie".

Dans la région russe de Briansk, frontalière de l'Ukraine, deux drones ont par ailleurs été détectés par la défense aérienne dans la nuit de lundi à mardi et "neutralisés par des systèmes de guerre électronique" avant de s'écraser sans faire de victimes, selon Moscou. Du côté de la mer Noire, deux autres appareils ukrainiens ont également été neutralisés lundi soir et se sont écrasés dans la mer Noire à 40 km au nord-ouest de la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014, a rapporté la Défense russe.

Volodymyr Zelensky est à Athènes pour une visite officielle

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté atterri lundi à Athènes pour une visite officielle, ont annoncé les services du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, ajoutant qu'il participerait à un dîner informel avec des dirigeants de l'Union européenne (UE) et des Balkans. Volodymyr Zelensky, qui était ce week-end en Suède, aux Pays-Bas et au Danemark, poursuit sa tournée surprise en Europe, en Grèce, fervent soutien de l'Ukraine depuis le début du conflit. Athènes a fourni à Kiev une aide humanitaire et des armes, notamment des véhicules de combat d'infanterie, des fusils d'assaut Kalachnikov et des munitions.