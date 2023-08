Guerre en Ukraine : les ressources militaires ukrainiennes sont «quasiment épuisées», selon Moscou

L'ESSENTIEL

Le ministre russe de la Défense a estimé mardi que les ressources de l'armée ukrainienne étaient "quasiment épuisées", au moment où Kiev mène depuis juin une contre-offensive éreintante pour reprendre les territoires occupés par Moscou. "Les ressources militaires de l'Ukraine sont quasiment épuisées", a déclaré Sergueï Choïgou lors d'une conférence sur la sécurité à Moscou, assurant que Kiev n'obtenait "pas de résultat" malgré le "soutien total" de l'Occident.

Il a affirmé que la campagne militaire en Ukraine, lancée il y a près d'un an et demi, s'était révélée une "sérieuse épreuve" pour l'armée russe, mais que la Russie avait réussi à augmenter "fortement" sa production d'engins blindés. Concernant les armes occidentales livrées à Kiev, Sergueï Choïgou a affirmé qu'elles n'avaient "rien d'unique ou d'invulnérable" pour les troupes russes.

"Nous sommes prêts à partager nos évaluations des points faibles des équipements occidentaux", a déclaré le ministre russe, devant une assemblée de responsables militaires internationaux. Il a également remercié les soldats russes qui, selon lui, luttent sur le champ de bataille contre le "néonazisme", reprenant le discours du Kremlin qui prétend que l'offensive en Ukraine vise à renverser un régime néonazi.

Les principales informations à retenir : Moscou estime que les ressources militaires de l'Ukraine sont "quasiment épuisées"

Deux villes ukrainiennes ont été visées par des frappes russes

Le ministre allemand des Finances favorable à des livraisons de missiles longue portée

La Russie dit avoir empêché une incursion ukrainienne dans une région frontalière de l'Ukraine

Frappes sur deux villes dans l'ouest de l'Ukraine

Des frappes nocturnes ont visé les villes de Lviv et Loutsk, dans l'ouest de l'Ukraine, et ont fait au moins trois morts, ont affirmé des responsables locaux mardi matin. A Loutsk, "nous avons (eu) une +frappe+" sur les locaux d'une entreprise du secteur de l'industrie, a déclaré sur Telegram Yuriy Poguliaiko, le gouverneur de la région de Volhynie dont Loutsk est le centre régional.

"Selon de premières informations, malheureusement, il y a trois morts et trois blessés à la suite" de la frappe sur Loutsk, a déclaré le maire de la ville Igor Polichtchouk sur Telegram. Plusieurs personnes sont hospitalisées, a ajouté Yuriy Poguliaiko. En mars 2022, quatre soldats ukrainiens avaient été tués et six autres blessés selon les autorités locales en mars 2022 dans le bombardement par l'armée russe de la base aérienne de Loutsk, à quelque 80 km de la frontière polonaise.

Une frappe a également visé Lviv, grande ville de l'ouest ukrainien rarement visée, située à quelque 150 km au sud-ouest de Loutsk. "De nombreux missiles ont été abattus, mais il y a eu des frappes aussi à Lviv", a déclaré le maire de la ville Andriï Sadovyi sur Telegram, ajoutant que des "immeubles résidentiels" ont été touchés. "Il y a un incendie dans les étages supérieurs. Nous évacuons les gens", a ajouté l'élu, expliquant que les services compétents se trouvent sur place.

"Des fragments de missile sont tombés sur des immeubles d'appartements dans les rues Patona et Kakhovska", a déclaré Maksym Kozytsky, le chef de l'administration militaire régionale, sur Telegram. Le responsable a fait état de blessés, ajoutant qu'ils avaient bénéficié de toute l'assistance médicale nécessaire.

Le ministre allemand des Finances favorable à des livraisons de missiles longue portée

Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, s'est montré favorable lundi à la livraison par l'Allemagne de missiles de croisière, Taurus demandés par Kiev pour repousser les forces russes. "J'espère et je pense que cela peut être possible", a dit le ministre libéral, dans un entretien accordé aux médias Bild, Die Welt et Politico, à la fin de sa première visite à Kiev depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

"En temps de guerre, la vitesse est un facteur essentiel", a-t-il ajouté. L'Allemagne subit des pressions croissantes de la part de Kiev pour qu'elle lui envoie des missiles de croisière Taurus à longue portée afin de soutenir sa contre-offensive contre les troupes russes. Le gouvernement allemand s'est jusqu'à présent opposé à cette demande, craignant que les missiles n'atteignent le territoire russe et n'aggravent le conflit.

Interrogé dimanche à ce sujet, le chancelier Olaf Scholz était resté vague. "Comme par le passé, nous examinerons toujours très attentivement chaque décision, ce qui est possible, ce qui a du sens, quelle peut être notre contribution", avait-il déclaré.

La Russie dit avoir empêché une incursion ukrainienne dans une région frontalière de l'Ukraine

Les forces russes ont empêché une incursion d'un "groupe de saboteurs" ukrainiens dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine, a affirmé mardi le gouverneur régional, Alexandre Bogomaz.

Les forces armées russes et les garde-frontières "ont empêché une tentative d'un groupe de saboteurs ukrainiens de pénétrer dans le territoire russe" près du village de Kourkovitchi, dans la région de Briansk, a déclaré sur Telegram M. Bogomaz, en précisant que "personne n'a été blessé".