Guerre en Ukraine : l'armée russe affirme «améliorer ses positions» dans le nord-est de l'Ukraine

L'ESSENTIEL

L'armée russe a affirmé jeudi avoir "amélioré ses positions" dans le nord-est de l'Ukraine, zone où elle est à l'offensive depuis plusieurs semaines et d'où l'occupation russe avait été chassée il y un an par les forces ukrainiennes.

"Dans la direction de Koupiansk, les unités d'assaut des groupes de combats 'Ouest' ont, lors d'actions offensives, amélioré leurs positions en première ligne du front", a indiqué le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien.

Une ville du nord-est de l'Ukraine recommande d'évacuer des civils face à une avancée russe

L'administration de la ville de Koupiansk, dans le nord-est de l'Ukraine, a recommandé jeudi à ses habitants d'évacuer la ville sur fond d'avancée de l'armée russe qui, depuis plusieurs jours, dit progresser dans cette direction.

"Compte tenu de la situation sécuritaire difficile et de l'augmentation du nombre de bombardements (...), vous pouvez évacuer vers un endroit plus sûr", a indiqué sur la messagerie Telegram l'administration de cette ville d'environ 25.000 habitants avant la guerre, reprise aux Russes en septembre dernier par les forces ukrainiennes.

La Russie dit avoir abattu 13 drones ukrainiens près de la Crimée et de Moscou

Le ministère russe de la Défense a affirmé tôt jeudi avoir abattu 13 drones, dont 11 près de la Crimée et deux qui se dirigeaient vers Moscou, après plusieurs attaques similaires survenues ces derniers jours. "Deux drones qui volaient en direction de la ville de Moscou ont été détruits", a indiqué la Défense russe sur Telegram.

Un des engins qui ciblaient la capitale russe a été abattu par la défense aérienne russe dans la région de Kalouga, au sud-ouest de la capitale russe, le second dans le district d'Odintsovsky, dans la région de Moscou, a rapporté le ministère, qui accuse Kiev d'avoir lancé ces appareils.

"Près de la ville de Sébastopol (en Crimée, NDLR), deux drones ont été touchés par les dispositifs de la défense antiaérienne en service, neuf autres ont été neutralisés par des moyens de guerre électroniques et se sont écrasés dans la mer Noire avant d'atteindre la cible", selon la même source.

Aucune victime ni dégâts n'ont été recensés, a indiqué le ministère. Les attaques de drones ukrainiens se sont multipliées ces dernières semaines en territoire russe, en visant souvent Moscou et la péninsule annexée de Crimée.

Le cofondateur de Yandex critique l'offensive "barbare" en Ukraine

Le cofondateur du joyau de la tech russe Yandex, Arkadi Voloj, s'est exprimé jeudi contre l'offensive "barbare" en Ukraine, une prise de position rare parmi les hommes d'affaires russes dans un contexte de répression sans précédent.

"L'invasion de l'Ukraine par la Russie est barbare et je m'y oppose catégoriquement. Je suis horrifié par le sort des habitants de l'Ukraine, dont beaucoup sont des amis et des parents, et dont les maisons sont bombardées tous les jours", affirme Arkadi Voloj dans un communiqué transmis à l'AFP. "Je suis contre la guerre", ajoute-t-il.

En juin 2022, plus de trois mois après le début de l'offensive contre l'Ukraine, l'entrepreneur avait démissionné de la direction de Yandex, moteur de recherche qu'il avait cofondé en 1997 et qui est devenu un géant incontournable des nouvelles technologies en Russie.

Dans son communiqué, Arkadi Voloj, qui vit depuis les années 2010 en Israël et se présente sur son site internet comme un "entrepreneur israélien né au Kazakhstan", assure avoir passé les 18 derniers mois à "soutenir les talentueux ingénieurs russes qui ont décidé de quitter le pays" pour qu'ils puissent "commencer une nouvelle vie". "Cela nécessitait de la concentration, de l'attention et de la discrétion (...) Il y avait des raisons de garder le silence pendant ce long processus", poursuit-il.