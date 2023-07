Guerre en Ukraine : l'accord sur les céréales ukrainiennes «de facto terminé», affirme le Kremlin

L'ESSENTIEL

Ursula Von der Leyen condamne une décision "cynique"

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a fermement condamné la décision "cynique" de Moscou à propos de l'accord sur les céréales ukrainiennes. "Je condamne fermement la décision cynique de la Russie de mettre fin à l'initiative céréalière de la mer Noire, malgré les efforts des Nations unies et de la Turquie. L'UE s'efforce de garantir la sécurité alimentaire des populations vulnérables de la planète", a-t-elle tweeté.

I strongly condemn Russia’s cynical move to terminate the Black Sea Grain Initiative, despite UN & Türkiye’s efforts.



EU is working to ensure food security for the world’s vulnerable. #EUSolidarityLanes will continue bringing agrifood products out of Ukraine & to global… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 17, 2023

De son côté, Charles Michel, le président du Conseil européen qui représente les Etats membres de l'UE, a regretté l'annonce de la Russie qui "mettra en péril la sécurité alimentaire et l'accès des populations du monde entier aux approvisionnements en céréales et en engrais". Il a souligné qu'il soutenait les efforts du secrétaire général des Nations Unies pour obtenir une extension. Vladimir Poutine a dénoncé à plusieurs reprises les obstacles à l'exportation des produits alimentaires et engrais russes, qui devait accompagner celle des produits ukrainiens.

Londres se dit "très déçu"

Le gouvernement britannique a jugé lundi "très décevante" l'annonce par la Russie de la fin de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes, jugé crucial pour l'alimentation mondiale. "Clairement c'est très décevant. Mais nous allons continuer les discussions", a indiqué un porte-parole du Premier ministre Rishi Sunak. "Si la Russie ne renouvelle pas l'accord, elle privera des millions de personnes d'un accès vital aux céréales."

Kiev frappe le stratégique pont de Crimée, deux morts selon Moscou

Deux civils ont été tués dans l'attaque ayant visé dans la nuit le pont reliant la Russie à la péninsule annexée de Crimée, ont affirmé lundi les autorités russes, qui accusent l'Ukraine et ont ouvert une enquête pour "acte terroriste". "Deux civils, un homme et une femme roulant dans une voiture de tourisme sur le pont, ont été tués", a affirmé dans un communiqué le Comité d'enquête russe, précisant que leur fille avait été blessée.

"L'enquête identifie les membres des services spéciaux et des formations armées ukrainiens impliquées dans l'organisation et l'exécution de ce crime", a ajouté cet organisme chargé des principales affaires criminelles, qui a ouvert une enquête pour "acte terroriste". Sur la messagerie Telegram, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a accusé "le régime de Kiev" d'avoir perpétré cette attaque. Sur les circonstances de cette attaque, le Comité antiterroriste russe (NAK) a précisé dans un communiqué qu'elle a eu lieu à 3h05 et a été réalisée par des "drones de surface navals".

Le gouverneur russe de la péninsule annexée de Crimée, Sergueï Aksionov, avait dans un premier temps évoqué sur Telegram une "urgence" ayant nécessité d'interrompre la circulation sur le pont, le ministère russe des Transports précisant de son côté que la chaussée avait été "endommagée".

Le pont de Crimée, long de 18 kilomètres et inauguré en 2018 après l'annexion de la péninsule par la Russie, consiste en fait en deux ouvrages parallèles, l'un réservé à la circulation routière et l'autre au trafic ferroviaire. Il traverse le détroit de Kertch. Sur Telegram, la chaîne de télévision publique Crimée-24 a publié une vidéo du pont montrant une portion de sa section routière partiellement effondrée. Le Comité d'enquête a également publié une vidéo, montrant des hommes ramassant des indices sur la chaussée penchant vers la mer.

La section ferroviaire du pont n'a pas été endommagée et la circulation y a repris dans la matinée, ont indiqué les autorités de Crimée. Les services de ferry permettant de traverser ce bras de mer ont également repris, les automobilistes voulant traverser le détroit étant appelés à les emprunter. Le président du Sénat russe, Sergueï Mironov, a affirmé que Moscou devait en représailles attaquer les infrastructures ukrainiennes et arrêter les négociations sur l'accord céréalier, qui expire ce lundi à minuit. "C'est ce que nous devons faire, et non discuter d'un accord sur les céréales qui aide les dirigeants de Kiev et leurs maîtres occidentaux à se remplir les poches", a-t-il affirmé.

Destination touristique majeure pour les Russes, la Crimée, qui sert de base arrière à l'armée russe et a subi plusieurs attaques visant des infrastructures militaires, pâtit déjà de l'offensive lancée en Ukraine et a vu nombre de touristes renoncer à s'y rendre cette année. En octobre 2022, l'explosion d'un camion piégé avait lourdement endommagé le pont et fait trois morts. Les services spéciaux ukrainiens et la marine ont attaqué le pont de Crimée avec des "drones navals", a indiqué lundi à l'AFP une source au sein des services ukrainiens de sécurité (SBU). "L'attaque d'aujourd'hui contre le pont de Crimée est une opération spéciale du SBU et de la marine", a indiqué cette source à l'AFP, précisant que "le pont a été attaqué à l'aide de drones navals".

Kiev dit avoir repris 18 km2 aux Russes la semaine dernière

L'Ukraine a affirmé lundi avoir repris 18 km2 aux forces russes sur l'ensemble du territoire ukrainien en une semaine, dont 7 km2 autour de la ville dévastée de Bakhmout (est), tombée sous contrôle russe en mai après des mois d'affrontements meurtriers.

"Au cours de la semaine dernière, en conséquence de l'amélioration du positionnement et de l'alignement (tactiques) opérationnels de la ligne de front en direction de Bakhmout, (un) territoire de 7 km2 a été libéré", a déclaré la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, sur Telegram. Elle a ajouté que 11 km2 avaient été repris dans le sud en une semaine, portant à 18 km2 la surface totale que les Ukrainiens disent avoir repris la semaine dernière dans le pays.

Selon Ganna Maliar, l'Ukraine a repris 180 km2 dans le sud du pays depuis le lancement de sa contre-offensive, début juin, et 30 km2 dans l'est, essentiellement autour de Bakhmout, soit 210 km2 recapturés au total. Malgré la livraison d'armes occidentales très attendues par Kiev, l'armée ukrainienne est face à des troupes russes qui ont le temps d'établir de solides défenses, notamment de redoutables champs de mines, et disposent toujours d'une importante puissance de feu pour pilonner les forces ukrainiennes.

Vendredi, le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, avait admis que la contre-offensive n'avançait "pas si vite" tout en assurant ne pas recevoir de pressions de la part de ses alliés occidentaux en la matière. Dimanche, l'état-major ukrainien a indiqué que son armée continuait son offensive dans le sud-est tandis que Ganna Maliar évoquait une situation qui s'est "intensifiée" près de Koupiansk, ville du nord-est du pays où l'armée ukrainienne est en position "défensive".