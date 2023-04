Guerre en Ukraine : Moscou salue toute tentative de ramener la paix... aux conditions russes

L'ESSENTIEL

Le Kremlin a dit jeudi saluer toute initiative visant à "se rapprocher de la fin du conflit" en Ukraine tout en permettant à Moscou d'atteindre ses "objectifs", au lendemain d'une conversation téléphonique entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue chinois Xi Jinping. "Nous sommes prêts à saluer tout ce qui peut (permettre) de se rapprocher de la fin du conflit en Ukraine", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé sur cet entretien téléphonique, tout en ajoutant : "Et d'aboutir à la réalisation par la Russie des objectifs qu'elle s'est fixés".

Les principales informations : - La Russie salue toute initiative visant à "se rapprocher de la fin du conflit" en Ukraine - Alliés et partenaires de l'Otan ont livré à l'Ukraine 230 chars et 1.550 véhicules blindés - Un policier qui a collaboré avec les Russes tué dans une zone occupée

Le Kremlin salue toute tentative de ramener la paix en Ukraine, aux conditions russes

Le président ukrainien a annoncé mercredi avoir eu un "long et significatif" échange au téléphone avec Xi Jinping, un allié de Moscou, avec lequel il souhaitait discuter depuis des mois. La Chine a présenté fin février une initiative en vue de mettre fin au conflit russo-ukrainien mais celle-ci reste vague et théorique, Pékin insistant sur des principes contradictoires, comme le respect de l'intégrité territoriale des Etats, et donc de l'Ukraine, et la défense des intérêts diplomatiques et sécuritaires de la Russie.

Xi Jinping n'a jamais condamné l'offensive déclenchée par la Russie en Ukraine en février 2022 et a affiché son soutien au président russe Vladimir Poutine. Le porte-parole du Kremlin a par ailleurs assuré qu'aucun entretien téléphonique n'était envisagé prochainement entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, dans la foulée de sa conversation avec Volodymyr Zelensky.

Alliés et partenaires de l'Otan ont livré à l'Ukraine 230 chars et 1.550 véhicules blindés

Les alliés de l'Otan et leurs partenaires ont fourni à l'Ukraine 230 chars de combat et 1.550 véhicules blindés pour les aider à contrer l'offensive russe et à reprendre leur territoire, a annoncé jeudi le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg. "Les alliés et les partenaires du groupe de contact dirigé par les Etats-Unis ont envoyé en Ukraine 230 chars, 1.550 véhicules blindés et des quantités importantes de munitions, soit 98% des matériels promis, afin d'équiper neuf nouvelles brigades blindées", a-t-il précisé au cours d'une conférence de presse avec le Premier ministre du Luxembourg Xavier Bettel. "Au total, les Ukrainiens disposent donc des capacités dont ils ont besoin pour reprendre davantage de territoires", a souligné le chef de l'Alliance atlantique.

Depuis le début de l'offensive russe en février 2022, les membre de l'Otan ont également fourni des systèmes de défense anti-aériens, de l'artillerie et des avions de combat MIG-29 de fabrication soviétique que détenaient la Pologne et la République Tchèque. Ils ont en outre formé des dizaines de milliers de militaires ukrainiens sur les armements utilisés par les armées de l'Otan. Jens Stoltenberg a toutefois appelé à ne "jamais sous-estimer" la Russie. "Les forces russes peuvent manquer de qualité mais elles se rattrapent sur la quantité et Moscou continue à mobiliser plus de personnel", a-t-il rappelé. "Nous serons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra et nous lui fournirons ce dont elle a besoin", a assuré le responsable norvégien.

Un policier qui a collaboré avec les Russes tué dans une zone occupée

Un policier qui a collaboré avec les autorités russes a été tué jeudi par un engin explosif à Melitopol, une des principales villes des zones occupées du sud de l'Ukraine, a annoncé l'administration russe. Melitopol est le chef-lieu de la partie envahie par la Russie de la région ukrainienne de Zaporijjia. L'explosion s'est produite tôt dans la matinée devant un immeuble d'habitation, a déclaré l'antenne du ministère russe de l'Intérieur dans cette région dont la Russie a revendiqué l'annexion en septembre dernier.

Deux policiers ont été blessés et hospitalisés, l'un d'eux est ensuite mort à l'hôpital, selon le site internet de cette administration qui a diffusé une vidéo montrant une fourgonnette et une voiture endommagées par l'explosion et des tâches de sang sur le sol à proximité. Le maire en exil de Melitopol, Ivan Fedorov, a affirmé sur Telegram que l'homme tué était un "collaborateur". Selon lui, il s'agit d'Oleksandre Michtchenko, l'ancien chef de la police d'une localité située près de Melitopol qui "est non seulement passé lui-même du côté de l'ennemi mais a aussi a convaincu ses collègues de devenir des traîtres".