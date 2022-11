Guerre en Ukraine : l'Iran reconnaît avoir livré des drones à la Russie

L'ESSENTIEL

L'Iran a reconnu samedi pour la première fois avoir fourni des drones à la Russie, avant l'invasion de l'Ukraine fin février, confirmant des accusations de Kiev contre Moscou, soupçonné d'utiliser des drones iraniens pour ses attaques contre civils et infrastructures. "Nous avons fourni à la Russie un nombre limité de drones, des mois avant la guerre en Ukraine", a annoncé samedi le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, cité par l'agence officielle Irna.

C'est la première fois que Téhéran fait état de la livraison de drones à Moscou, l'Iran se bornant ces derniers semaines, malgré les accusations répétées de Kiev et de ses alliés occidentaux, à nier ces affirmations. Le chef de la diplomatie irannienne s'est dit samedi prêt à examiner toute "preuve" de la part Kiev d'un recours aux drones iraniens dans le conflit.

Les informations à retenir : L'Iran a reconnu avoir vendu des drones à la Russie

Un juge de la région de Donetsk a été sérieusement blessé par balle

La diplomatie européenne appelle à soutenir la défense aérienne de l'Ukraine

Pourtant, Kiev a déjà affirmé il y a plusieurs jours qu'"environ 400 drones" iraniens avaient déjà été utilisés contre la population ukrainienne et que Moscou en avait commandé environ 2.000. Les aveux de Téhéran sur ces livraisons de drones à Moscou marquent encore un peu plus le rapprochement entre la Russie et l'Iran entamé ces derniers mois, face à une Ukraine largement soutenue par les Etats-Unis et l'UE, et alors que la Chine se tient à l'écart de toute implication directe dans la guerre.

L'Iran a toutefois démenti samedi que son pays eut fourni des missiles à la Russie, jugeant ces accusations "complètement fausses".

un juge de la région annexée de Donetsk blessé par balles et "dans un état grave"

Un juge de la Cour suprême de la République de Donetsk (DNR), région annexée fin septembre par Moscou dans l'est de l'Ukraine, a été blessé par balles et se trouve "dans un état grave", ont annoncé samedi les autorités d'occupation russes. "Dans la soirée du 4 novembre 2022, le ministère de l'Intérieur (...) a reçu un message concernant une tentative d'assassinat dans la ville de Vougleguirsk contre le juge de la Cour suprême de la DNR Alexandre Nikouline", a annoncé le ministère, autorité installée par Moscou.

"La victime a été blessée par balles", selon le communiqué, qui précise que M. Nikouline "est dans un état grave". Le ministère de l'Intérieur de la région occupée de Donetsk n'a toutefois pas donné plus de détails sur le modus operandi, ni les raisons de cette attaque.

"Moment critique" en Ukraine, "besoin aigu" de défense aérienne

L'Ukraine éprouve un "besoin aigu" d'équipements pour sa défense anti-aérienne en "ce moment critique" où la Russie frappe massivement ses sites énergétiques, a déclaré vendredi à Kiev Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden.

"Nous reconnaissons le besoin aigu de défense aérienne en ce moment critique où la Russie et les forces russes font pleuvoir des missiles et des drones iraniens sur l'infrastructure civile de ce pays", a déclaré M. Sullivan lors d'un point de presse à la présidence ukrainienne.

Ces dernières semaines, la Russie a multiplié ses frappes contre des infrastructures énergétiques ukrainiennes provoquant des coupures de courant massives à travers le pays.

Jeudi soir, 4,5 millions d'Ukrainiens étaient ainsi privées d'électricité selon les autorités ukrainiennes. Vendredi matin, rien qu'à Kiev, 450.000 personnes n'avaient pas d'électricité, selon la mairie de la capitale.

Proche conseiller de Joe Biden, M. Sullivan était vendredi en visite surprise à Kiev. Dans la capitale ukrainienne, il rencontré le président Volodymyr Zelensky et le ministre de la Défense Oleksiï Reznikov pour exprimer, selon la Maison Blanche, le "soutien inébranlable" de Washington face à l'invasion russe.