Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir au 227e jour de l'invasion russe

L'ESSENTIEL

Un vaste incendie s'est déclenché ce samedi matin sur le pont de Crimée, symbole de l'annexion de la péninsule ukrainienne éponyme à la Russie. Une voiture piégée serait à l'origine de l'explosion, endommageant deux voies de circulation. Le feu se serait propagé alors à des citernes ferroviaire. Un incident qui intervient alors même que l'Ukraine annonce avoir libérée près de 2.500 km2 lors de la dernière contre-offensive.

Les informations à retenir : Un incendie a eu lieu sur le pont de Crimée, bloquant la circulation automobile et ferroviaire sur l'ouvrage

Une voiture piégée serait à l'origine de l'incident. La Russie annonce ouvrir une enquête criminelle

Le FMI a annoncé débloqué 1,3 milliard de dollars pour l'Ukraine

L'Ukraine a annoncé vendredi avoir repris près de 2.500 km² de territoire lors d'une dernière contre-offensive

un incendie dû à une voiture piégée paralyse le pont russe de Crimée

Une voiture piégée a déclenché un vaste incendie sur le pont de Crimée, infrastructure clé et symbole de l'annexion de la péninsule ukrainienne éponyme, a annoncé samedi le Comité national antiterroriste russe, sans accuser dans l'immédiat l'Ukraine. Ce pont, construit à grand frais sur ordre de Vladimir Poutine, sert notamment au transport d'équipements militaires de l'armée russe combattant en Ukraine.

"Aujourd'hui à 06H07 (03H07 GMT) sur la partie routière du pont de Crimée (...) a eu lieu l'explosion d'une voiture piégée, qui a entraîné l'incendie de sept citernes ferroviaire qui allait vers la Crimée", a indiqué le comité, cité par les agences russes. Le porte-parole du Kremlin a indiqué à l'agence Ria Novosti que Vladimir Poutine avait ordonné la formation d'une commission gouvernementale pour établir les faits. Selon le Comité antiterroriste, deux voies routières sont endommagées, mais l'arche du pont n'est pas touchée.

Le chef de l'assemblée de Crimée, le parlement régional installé par la Russie, Vladimir Konstantinov a dénoncé une coup "des vandales ukrainiens". Si l'Ukraine est à l'origine de l'incendie et de l'explosion sur le pont de Crimée, il s'agirait d'un camouflet pour la Russie qu'une infrastructure aussi cruciale et aussi loin du front puisse être endommagée par les forces ukrainiennes.

La Russie ouvre une enquête et fustige la réaction de l'Ukraine

La Russie a ouvert samedi une enquête criminelle sur l'explosion qui a gravement endommagé l'important pont reliant la Crimée annexée par Moscou au continent, et qui a été causée selon elle par l'explosion d'un véhicule. Le comité d'enquête russe a déclaré avoir "ouvert une enquête criminelle en rapport avec l'incident sur le pont de Crimée". Il a précisé que l'explosion a eu lieu après "l'explosion d'un camion".

Par ailleurs, la Russie a fustigé samedi la réaction ukrainienne à l'explosion ayant endommagé le pont de Crimée, infrastructure clé et symbolique de cette péninsule annexée par Moscou, signe selon elle de la "nature terroriste" de l'Ukraine. "La réaction du régime de Kiev sur l'endommagement d'une infrastructure civile démontre sa nature terroriste", a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, cité par les agences de presse russes. Les responsables ukrainiens ont multiplié samedi les commentaires moqueurs et ironiques sur l'explosion, sans pour autant revendiquer de responsabilité.

Le FMI débloque 1,3 milliard de dollars de financement d'urgence pour l'Ukraine

Le Fonds monétaire international (FMI) va débloquer 1,3 milliard de dollars de financement d'urgence à destination de l'Ukraine via son nouvel instrument d'aide pour faire face aux chocs alimentaires, a annoncé vendredi l'institution dans un communiqué. Cette nouvelle enveloppe vise à "soutenir l'Ukraine face à ses besoins urgents en termes de balance des paiements" mais également à "jouer un rôle catalyseur pour de futurs soutiens financiers de la part de donateurs et créanciers de l'Ukraine", a expliqué le FMI.

"L'échelle et l'intensité de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine il y a plus de sept mois ont causé des souffrances humaines considérables et fortement touché l'économie" ukrainienne, a estimé l'institution dans son communiqué, ajoutant: "Le PIB est attendu en recul de 35% en 2022 par rapport à 2021 et les besoins de financement restent très importants."

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé cette aide du FMI plus tôt dans la journée sur Twitter, ajoutant que "les fonds arriver(aient) en Ukraine dès aujourd'hui" et remerciant la directrice générale Kristalina Georgieva et le conseil d'administration du FMI, "pour leur soutien".

près de 2.500 km2 de territoires libérés dans la dernière contre-offensive

L'armée ukrainienne a repris près de 2.500 km2 de territoire contrôlé par les forces russes lors de sa dernière contre-offensive lancée fin septembre, a affirmé vendredi le président Volodymyr Zelensky.

"Rien que cette semaine, nos soldats ont libéré 776 km2 de territoire dans l'Est de notre pays et 29 localités, dont six dans la région de Lougansk. Au total, 2.434 km2 de notre territoire et 96 localités ont déjà été libérés depuis le début de cette opération offensive", s'est-il félicité dans son allocution quotidienne publiée sur les réseaux sociaux.

Ces derniers jours, les troupes de Kiev ont réalisé une deuxième poussée importante, dans la région de Kharkiv (nord-est) mais aussi dans le Sud, proche de Kherson, ville contrôlée par les Russes.