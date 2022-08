Guerre en Ukraine : Boris Johnson à Kiev pour le jour de l'Indépendance

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est arrivé mercredi en Ukraine, qui célèbre son Jour de l'Indépendance mercredi, tout en marquant les six mois de l'invasion russe. "C'est la troisième fois que Boris Johnson est en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Tous les pays ne sont pas si chanceux d'avoir un tel ami", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky en le recevant. Il a remis à Boris Johnson l'Ordre de la Liberté, la plus haute décoration ukrainienne pouvant être délivrée à un étranger.

"Il y a une forte volonté des Ukrainiens de résister. Et c'est ce que (Vladimir) Poutine n'a pas compris", a déclaré Boris Johnson devant les journalistes. "Vous défendez votre droit de vivre en paix et dans la liberté, et c'est pourquoi l'Ukraine gagnera", a-t-il poursuivi en promettant une nouvelle aide militaire à Kiev de 54 millions de livres (64 millions d'euros). "Ce qui se passe en Ukraine nous concerne tous. C'est pourquoi je suis à Kiev aujourd'hui. C'est pourquoi le Royaume-Uni continuera de se tenir aux côtés de nos amis ukrainiens", a encore écrit sur Twitter M. Johnson, qui va quitter son poste dans moins de deux semaines.

Ferme soutien de Johnson à l'Ukraine

Donnée favorite pour remplacer Boris Johnson, Liz Truss, actuellement cheffe de la diplomatie britannique, a également affiché son soutien à Kiev. "Aujourd'hui est le jour où le peuple ukrainien célèbre son indépendance, mais il doit se battre pour l'avenir de son pays", a-t-elle déclaré dans un communiqué de campagne. "Si je deviens Premier ministre, je ferai tout mon possible pour que la flamme de la liberté en Ukraine continue de briller".

Boris Johnson est l'un des hommes politiques occidentaux ayant affiché le plus ferme soutien à l'Ukraine face à la Russie et est très apprécié à Kiev. Il avait été le 9 avril le premier dirigeant d'un pays du G7 à se rendre en Ukraine après le début de la guerre lancée le 24 février. Londres a depuis apporté un soutien militaire particulièrement appuyé à Kiev. Lors de son deuxième voyage à Kiev à la mi-juin, il a annoncé un vaste programme de formation des forces ukrainiennes avant de se promener avec Volodymyr Zelensky dans le centre alors désert de Kiev, un geste salué par les Ukrainiens.