Guerre en Ukraine : au moins huit morts dans une frappe russe sur Tcherniguiv

C'était une "frappe directe sur un immeuble d'infrastructure sociale", a indiqué le maire de Tcherniguiv, Oleksandre Lomako. Une triple frappe de missiles russes a fait "des morts, beaucoup de blessés" mercredi matin à Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur de ce territoire sur Telegram. "L'ennemi a mené une attaque de trois missiles quasiment en centre-ville. Il y a des civils morts, beaucoup de blessés", a déclaré le gouverneur Viatcheslav Tchaous dans une vidéo publiée sur Telegram.

Trois explosions

"On dénombre huit morts et 18 blessés à la suite des frappes de missiles russes sur Tcherniguiv. Les opérations de recherches et de secours se poursuivent", a indiqué le maire Oleksandre Lomako sur Telegram. À 9 heures locales, "trois explosions se sont produites dans la ville", avait indiqué le maire un peu plus tôt à la télévision.

Une des villes les plus anciennes d'Ukraine, fondée il y a plus de 1.000 ans, Tcherniguiv, qui comptait presque 300.000 habitants avant l'invasion russe il y a deux ans, se trouve à une soixantaine de kilomètres de la frontière du Bélarus, allié de la Russie. La Russie bombarde quotidiennement des villes ukrainiennes à l'aide de missiles et drones explosifs. Face à une aide occidentale qui s'essouffle et arrive en retard, l'Ukraine manque de plus en plus fortement de munitions pour sa défense aérienne pour intercepter ces engins.