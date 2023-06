Grèce : 78 migrants meurent noyés dans l'un des pires naufrages

78 migrants se sont noyés dans la nuit de mardi à mercredi dans le naufrage au sud-ouest de la Grèce d'une embarcation transportant des "centaines" de migrants, l'une des pires catastrophes du genre dans ce pays. Le bateau de pêche, à bord duquel se trouvaient les victimes, a chaviré dans les eaux internationales au large de la péninsule grecque du Péloponnèse, ont annoncé les garde-côtes.

Une vaste opération de sauvetage entamée mercredi matin a permis de secourir 104 personnes au total, ont-ils ajouté. Quatre autres personnes ont par ailleurs été évacuées en hélicoptère, également jusqu'à Kalamata, une ville du sud du Péloponnèse, où elles devaient être hospitalisées.

Il y avait peut-être "des centaines" de migrants dans le bateau, a dit une source au ministère des Migrations. Des images montrant de grandes tentes blanches et rouges permettant d'accueillir des naufragés dans ce port étaient diffusées par des chaînes de télévision. Aucune information n'a été donnée pour le moment sur la nationalité, le sexe et l'âge de ces personnes.

La Grèce a connu de nombreux naufrages d'embarcations de migrants, souvent vétustes et surchargées, mais il s'agit jusqu'ici du bilan humain le plus lourd depuis un précédent, le 3 juin 2016, au cours duquel au moins 320 personnes avaient péri ou disparu. En novembre dernier, deux naufrages le même jour en mer Egée avaient fait au moins 21 morts et de nombreux disparus.

Pas de gilets de sauvetage

Les garde-côtes ont précisé qu'au moment du drame, de la nuit de mardi à mercredi, à 47 milles marins de Pylos, en mer Ionienne, aucune des personnes à bord du bateau de pêche, dont la nationalité n'a pas été fournie, n'était équipée d'un gilet de sauvetage.

L'embarcation avait été repérée mardi après-midi par un avion de Frontex, l'Agence européenne de surveillance des frontières, mais les migrants à son bord "ont refusé toute aide", avaient affirmé dans un précédent communiqué les autorités portuaires grecques.

Outre les patrouilleurs delà police portuaire, une frégate delà marine de guerre grecque, un avion et un hélicoptère de l'armée de l'air ainsi que six bateaux, qui naviguaient dans la zone, participaient à cette opération de sauvetage. Selon les premières informations des autorités, l'embarcation naufragée avait appareillé de Libye à destination de l'Italie.

Aux frontières extérieures de l'Union européenne en Méditerranée, la Grèce est un passage habituel pour beaucoup de ceux qui cherchent à migrer vers l'Union européenne à partir de la Turquie voisine.

Voilier en difficulté mercredi

De nombreux naufrages, souvent meurtriers, ont lieu en mer Egée tandis que la Grèce est régulièrement accusée par des ONG et des médias de refouler des migrants, en quête d'asile dans l'UE. Outre cet itinéraire, ces personnes tentent également de passer directement en Italie en traversant la Méditerranée au sud du Péloponnèse ou de l'île de Crète.

Depuis le début de l'année, 44 personnes sont mortes noyées en Méditerranée orientale, d'après l'Organisation internationale des Migrations (OIM). L'an dernier, le nombre des personnes ayant ainsi péri s'est élevé à 372.

Mercredi, un voilier en difficulté avec 80 migrants à son bord naviguant au large de la Crète a aussi été secouru et remorqué par des patrouilleurs des garde-côtes jusqu'à Kaloi Limenes dans le sud de cette île, selon la police portuaire grecque.

En campagne électorale en vue des législatives du 25 juin, l'ancien Premier ministre conservateur, Kyriakos Mitsotakis, a décidé d'annuler un rassemblement électoral prévu pour la fin de journée à Patras, le grand port de cette région du Péloponnèse, a annoncé son parti Nouvelle Démocratie (ND).

Ce responsable politique, qui a mené pendant ses quatre années à la tête du gouvernement une politique très dure en matière migratoire, s'est également entretenu au téléphone avec le Premier ministre par intérim, Ioannis Sarmas.