Gaza : l'UE exhorte Israël à «cesser immédiatement» son opération militaire à Rafah

"L'Union européenne exhorte Israël à cesser immédiatement son opération militaire à Rafah", dont la poursuite "mettrait inévitablement à rude épreuve la relation de l'UE avec Israël", indique le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, dans un communiqué. Des dizaines de milliers de civils continuaient de fuir mercredi la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, pilonnée par Israël et menacée d'une offensive terrestre d'envergure.

L'UE appelle aussi Israël à "s'abstenir d'aggraver encore la situation humanitaire déjà désastreuse à Gaza", et à "rouvrir" le point de passage de Rafah. Plus d'un million de civils, réfugiés à Rafah, ont reçu l'ordre d'évacuer vers des zones que l'ONU ne considère pas comme "sûres", dénonce encore l'UE, principal donateur d'aide humanitaire aux Palestiniens.

L'aide humanitaire bloquée à la frontière égyptienne

L'armée israélienne est entrée avec des chars dans Rafah le 7 mai. Depuis, le poste-frontière entre la bande de Gaza et l'Egypte reste fermé, alors qu'il est crucial pour les convois transportant de l'aide à une population menacée de famine à Gaza selon l'ONU. L'opérations militaire israélienne à Rafah "conduit à davantage de déplacements de population, de risque de famine et de souffrance humaine", a également déploré l'UE dans ce texte.

Au huitième mois de la guerre déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent sur le sol israélien du mouvement islamiste palestinien Hamas, 35.173 personnes sont mortes dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.

L'attaque du 7 octobre menée par des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza dans le sud d'Israël a entraîné la mort de plus de 1.170 personnes, majoritairement des civils, selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Plus de 250 personnes ont été enlevées durant l'attaque et 128 restent captives à Gaza, dont 36 seraient mortes, selon l'armée.