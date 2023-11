Gaza : l'Iran appelle les pays musulmans à rompre leurs liens commerciaux avec Israël

L'ayatollah Ali Khamenei, plus haute autorité de la République islamique d'Iran, ont exhorté mercredi les pays musulmans à mettre fin à leurs relations commerciales avec Israël, en raison de son offensive dans le territoire palestinien de la bande de Gaza. "Les gouvernements musulmans doivent bloquer les exportations de pétrole et de nourriture vers le régime sioniste et ne pas coopérer économiquement avec Israël", a déclaré le numéro un iranien au cours d'un discours à Téhéran.

"Le monde musulman ne doit pas oublier que dans l'histoire de Gaza"

La République islamique d'Iran considère Israël comme son ennemi juré, et le soutien à la cause palestinienne est une constante de sa politique étrangère depuis la révolution de 1979. L'Iran a applaudi l'attaque sans précédent menée par le mouvement islamiste Hamas en Israël le 7 octobre, tout en soulignant qu'il n'y était pas impliqué. "Le monde musulman ne doit pas oublier que dans l'histoire de Gaza, ceux qui se sont opposés à la nation palestinienne opprimée ont été les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni", a martelé l'ayatollah Khamenei.

Ces dernières semaines, les forces américaines et leurs alliés basés en Irak et en Syrie ont été la cible des dizaines d'attaques de drones ou de roquettes. Washington accuse Téhéran d'être impliqué par procuration dans ces frappes. Fin octobre, l'Iran a indiqué que ces attaques étaient "une réaction" à l'aide apportée par les Etats-Unis à Israël dans sa guerre lancée le 7 octobre contre le Hamas, appelant Washington à "stopper" son soutien à Israël.

Le ministre de la Défense, Mohammad Reza Ashtiani, cité par l'agence officielle Irna, a averti mercredi que "certains pays européens qui fournissent" Israël devrait "veiller à ne pas s'attirer la colère des musulmans".