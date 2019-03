Gaza : le Hamas annonce un cessez-le-feu avec Israël après un accès de tension

Le mouvement islamiste Hamas a annoncé lundi soir un cessez-le-feu entre les groupes armés palestiniens de la bande de Gaza et Israël, sur intercession égyptienne et après un nouvel accès de tension autour et dans l'enclave. "Les efforts égyptiens ont débouché sur la conclusion d'un cessez-le-feu entre l'occupant et les organisations de résistance", a dit un porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum, dans un communiqué.

L'armée israélienne avait déclenché dans la nuit des frappes dans la bande de Gaza en représailles au tir d'une roquette qui a fait sept blessés au nord de Tel-Aviv. Cette opération est survenue alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu arrivait à la Maison-Blanche où le président Donald Trump a "formellement" reconnu la souveraineté d'Israël sur le Golan, affirmé que Washington reconnaissait "le droit d'Israël à se défendre" et qualifié d'"attaque méprisable le tir de Gaza.