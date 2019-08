Fusillades aux États-Unis : "Donald Trump ne va rien proposer sur les armes", estime Nicole Bacharan

L'AVIS DE

Le sujet est revenu au premier plan quasi immédiatement, après les deux tueries du week-end aux États-Unis, qui ont fait 30 morts selon un dernier bilan : le contrôle de la vente et de la détention d'armes à feu. Lundi, Donald Trump s'est dit favorable à un meilleur encadrement des ventes d'armes à feu, appelant via Twitter à une meilleure vérification des antécédents des personnes souhaitant s'en procurer. Mais pour Nicole Bacharan, politologue spécialiste des États-Unis et invitée d'Europe 1, lundi soir, "c'est un discours de vœu pieux, assez faible".

"Il ne va rien proposer sur les armes puisque son électorat est très pro-armes", tranche l'auteure des Secrets de la Maison-Blanche (avec Dominique Simonnet, aux éditions Pocket). "Lui-même, à chaque fois qu'il va à la convention annuelle de la NRA [la National Rifle Association, le lobby pro-armes, NDLR], il leur dit que leurs droits sont menacés mais qu'il les protégera, étant l'un des leurs."

Plutôt que d'encourager un meilleur encadrement de la vente d'armes à feu, Donald Trump a préférer pointer la responsabilité d'Internet et des jeux vidéos dans le passage à l'acte. "C'est une manière de ne pas être responsable, de ne rien proposer sur le contrôle des armes", balaie Nicole Bacharan. "Qu'Internet, les réseaux sociaux et les jeux vidéos puissent jouer un rôle dans la radicalisation paraît vraisemblable mais c'est un aveu d'impuissance."

Depuis le début de l'année, pas moins de 251 "tueries de masse" ont été perpétrées aux États-Unis. Selon l'ONG Gun Violence Archives, cette acception prend en compte les tueries avec au moins quatre victimes, mortelles ou non. Cela peut notamment s'expliquer par la détention d'au moins 393 millions d'armes à feu par des civils aux États-Unis, selon une étude du Small Arms Survey. "Le problème est culturel, légal et politique", analyse Nicole Bacharan. "Il y a l'interprétation du second amendement qui donne le droit d'accès aux armes, la volonté de garder ses armes pour se protéger."