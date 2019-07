Fuites diplomatiques : les tweets de Donald Trump s’invitent dans la campagne électorale britannique

Il avait qualifié le locataire de la Maison Blanche d'"instable" et d'"incompétent" dans des câbles diplomatiques envoyés à Londres. Kim Darroch, l’ambassadeur britannique aux Etats-Unis, est désormais dans le viseur de Donald Trump. Après avoir promis que ses équipes ne travailleraient plus avec lui, le président américain le décrit dans un tweet comme "un imbécile prétentieux" et "un type très stupide", taclant au passage la politique de Theresa May vis-à-vis du Brexit. "J'ai dit à Theresa May comment conclure un accord mais elle a fait à sa façon ridicule - incapable d'y parvenir. Un désastre !", écrit-il.

Ces attaques qui n’ont pas manqué de faire bondir le ministre britannique des Affaires étrangères, également candidat à la succession de Theresa May. Le prudent et policé Jeremy Hunt est sorti de ses gonds après cette dernière salve. Sur Twitter, il lâche au président américain : "Je vais parler franchement, comme le font les amis : vos commentaires sont irrespectueux envers ma Première ministre et mon pays". Le ton reste encore poli, mais provenant du chef de la diplomatie britannique, le message est virulent envers l’allié américain.

I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 juillet 2019

1/2 @realDonaldTrump friends speak frankly so I will: these comments are disrespectful and wrong to our Prime Minister and my country. Your diplomats give their private opinions to @SecPompeo and so do ours! You said the UK/US alliance was the greatest in history and I agree... https://t.co/hNeBWmyyVN — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 9 juillet 2019

Des fuites diplomatiques qui pourraient renforcer la position des eurosceptiques

Adversaire de Boris Johnson dans la course au 10, Downing Street, Jeremy Hunt a réaffirmé son soutien à l’ambassadeur britannique un peu plus tard dans la journée, lors d’un débat télévisé. Dans la même émission, Boris Johnson a refusé de dire qu’il garderait Kim Darroch à son poste : "Je ne m’aventurerais pas à le garantir. C’est moi seul qui décidera de qui nommer à un poste aussi important et politiquement sensible qu’ambassadeur britannique à Washington."

Londres a également ouvert une enquête pour déterminer l’origine de la fuite diplomatique. Selon la presse britannique, elle pourrait provenir de membres pro-Brexit du gouvernement, espérant obtenir la nomination d’un eurosceptique à Washington.