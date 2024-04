Fraude aux fonds européens, saisies de voitures de luxe et villas en Italie

Vingt-deux personnes ont été arrêtées, des voitures de luxe et des villas confisquées dans le cadre d'une enquête européenne sur une fraude d'un montant de 600 millions d'euros affectant le plan de relance italien, ont annoncé jeudi le parquet européen et la police italienne. Des dizaines de perquisitions ont été menées en Italie, Autriche, Roumanie et Slovaquie. Huit des suspects arrêtés ont été placés en détention préventive, les 14 autres étant assignés à résidence.

600 millions d'euros

L'un d'eux, un comptable, s'est vu interdire d'exercer son activité professionnelle, a indiqué le Bureau du procureur général européen. L'organisation ciblée est soupçonnée d'avoir orchestré, entre 2021 et 2023, une fraude visant à détourner des fonds destinés à l'Italie dans le cadre du plan de relance européen post-Covid, selon le parquet européen. Les suspects auraient demandé à recevoir des subventions pour soutenir la numérisation, l'innovation et la compétitivité de petites et moyennes entreprises, qui étaient en réalité fictives.

Ils auraient été aidés par des comptables, prestataires de services et notaires, et sont soupçonnés d'avoir transféré les fonds reçus vers des comptes en banque en Autriche, Roumanie et Slovaquie. En Italie, la police financière de Venise a gelé des avoirs d'une valeur totale de 600 millions d'euros, sur décision judiciaire. Il s'agit "de somptueux appartements et villas, d'importantes sommes en crypto-monnaies, de montres haut de gamme (Rolex), de bijoux (Cartier), d'or et de voitures de luxe (notamment Lamborghini Urus, Porsche Panamera and Audi Q8)", a détaillé la police financière de Venise.

Quelque 150 policiers, aidés de chiens, ont mené des perquisitions dans différentes régions italiennes. L'UE a adopté en 2020 un plan de relance de plus de 800 milliards d'euros pour aider les 27 États membres à faire face à la crise provoquée par la pandémie, qui est financé par un emprunt commun. L'Italie en est la première bénéficiaire. Son plan de relance s'élève à 194,4 milliards d'euros (71,8 milliards de subventions et 122,6 milliards de prêts).