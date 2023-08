Français détenu en Iran : une pétition pour sa libération recueille plus de 100.000 signatures

Une pétition appelant à la libération de Louis Arnaud, un Français détenu en Iran depuis fin septembre, a recueilli plus de 100.000 signatures en deux semaines, a annoncé son comité de soutien, qui exhorte le gouvernement français "à intensifier ses efforts" en vue de sa libération. "Nous lançons cet appel du cœur afin de venir en aide à Louis Arnaud, notre ami, notre frère, notre fils", peut-on lire sur cette pétition lancée en ligne le 16 juillet et qui a recueilli à ce jour 100.165 signatures.

"Louis est un passionné de voyages qui a entrepris un périple en juillet pour réaliser son rêve de parcourir la route de la soie par voie terrestre et maritime. Cependant, le 28 septembre 2022, son voyage a pris un tournant dramatique lorsqu'il a été arrêté en compagnie d'autres voyageurs rencontrés sur les routes", écrit mardi le comité de soutien dans un communiqué.

"Détenu sans qu'aucune accusation fondée n'ait été portée contre lui"

Dans un précédent communiqué, le comité avait indiqué que "Louis et des compagnons de voyage européens s'étaient tenus éloignés des manifestations qui ont débuté mi-septembre (en Iran) alors qu'ils se trouvaient déjà dans le pays depuis plusieurs semaines". "Ils se rendaient à un site d'Escape game pour célébrer l'anniversaire de l'une d'entre eux lorsqu'ils ont brusquement été arrêtés et conduits à la prison d'Evin de Téhéran". Alors que ses compagnons de voyage européens ont depuis été libérés, "Louis est toujours détenu dans la prison d'Evin, sans qu'aucune accusation fondée n'ait été portée contre lui", selon le communiqué.

"Face à cette situation préoccupante, nous lançons un appel à notre gouvernement et à sa diplomatie pour qu'ils intensifient leurs efforts en vue de la libération de Louis", exhorte le comité de soutien, qui s'inquiète des "conséquences psychologiques et physiques irréversibles que cette détention prolongée pourrait avoir sur Louis". La République islamique d'Iran détient plus d'une dizaine de ressortissants occidentaux, pour la plupart binationaux, et est accusée par leurs soutiens et des ONG de s'en servir comme monnaie d'échange dans des négociations.

Trois "otages d'Etat" toujours derrière les barreaux

Outre Louis Arnaud, trois Français, que Paris qualifie d'"otages d'Etat", sont toujours détenus en Iran: une enseignante française, Cécile Kohler, et son compagnon Jacques Paris, arrêtés en mai 2022 pour "espionnage", et un autre dont l'identité n'a pas été dévoilée. La chercheuse franco-iranienne, Fariba Adelkhah, arrêtée en 2019 puis condamnée à cinq ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale, a été libérée le 10 février mais il lui est interdit de quitter le territoire iranien.