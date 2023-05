Feux de forêt au Canada : état d'urgence dans l'Alberta, 25.000 personnes évacuées

La province canadienne de l'Alberta, dans l'ouest du pays, a déclaré samedi l'état d'urgence après qu'une centaine de feux de forêt s'y sont déclenchés et ont conduit quelque 25.000 habitants à quitter leur domicile, une situation "sans précédent", a annoncé la Première ministre de la province. Les autorités ont demandé à des milliers d'autres personnes de se tenir prêtes à partir à tout moment. Un total de 110 incendies, attisés par des vents forts, ont été recensés, dont un tiers sont hors de contrôle.

Printemps chaud et sec dans la région

"Nous avons déclaré l'état d'urgence provincial pour préserver la sécurité, la santé et le bien-être des Albertains", a indiqué la Première ministre de l'Alberta Danielle Smith lors d'une conférence de presse.

Cette province canadienne, l'une des plus grandes productrices de pétrole au monde, "a connu un printemps chaud et sec et avec autant de petit-bois, il suffit de quelques étincelles pour déclencher des incendies vraiment effrayants", avait expliqué plus tôt Danielle Smith. Tous ces facteurs réunis "ont abouti à la situation sans précédent à laquelle notre province est confrontée aujourd'hui". Environ 122.000 hectares ont brûlé, a-t-elle précisé, et 20 localités ont été évacuées.

Risque extrême d'incendie

L'état d'urgence confère au gouvernement de la province "des pouvoirs accrus pour répondre aux situations extrêmes", a indiqué Danielle Smith, notamment la mobilisation de moyens supplémentaires et le déblocage de fonds d'urgence.

L'Alberta - en pleine période électorale -, et une zone importante de la province voisine du Saskatchewan, ainsi qu'une grande partie des Territoires du Nord-Ouest font actuellement face à un risque extrême d'incendies, selon une carte du gouvernement fédéral. Drayton Valley, une ville de 7.000 habitants de l'Alberta à environ 140 kilomètres à l'ouest d'Edmonton, fait partie des localités évacuées. À Fox Lake, dans le nord de l'Alberta, un violent incendie a ravagé 20 maisons, un magasin et un poste de police. Les habitants ont été évacués par bateau et hélicoptère.