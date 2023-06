Ferroviaire : la compagnie ferroviaire espagnole Renfe lancera ses premières liaisons TGV en France le 13 juillet

La compagnie ferroviaire espagnole Renfe a annoncé lundi qu'elle lancerait ses trains à grande vitesse sur le marché français le 13 juillet, avec des liaisons Barcelone-Lyon, qui seront suivies de liaisons Madrid-Marseille le 28 juillet. Ce lancement constitue "un jour historique" pour la Renfe, a assuré, en français devant la presse, le président de la compagnie publique espagnole, Raul Blanco, en précisant viser une desserte de Paris en 2024.

Billets en vente dès le 21 juin

La Renfe va ainsi devenir la deuxième société étrangère à entrer sur le marché français depuis l'ouverture à la concurrence pour les lignes à grande vitesse, après la compagnie italienne Trenitalia en décembre 2021. Les trains AVE de la Renfe, équivalents espagnols des TGV, effectueront de nombreux arrêts intermédiaires, tant en Espagne qu'en France, précise la compagnie, qui prévoit de mettre ses billets en vente le mercredi 21 juin.

Pour un voyage entre l'Espagne et Marseille ou Lyon, deux villes situés respectivement dans le sud-est et le centre-est de la France, le premier prix sera de 29 euros. Pour un trajet entre l'Espagne et Narbonne ou Montpellier, villes plus proches de la frontière espagnole, il en coûtera 19 euros. Depuis décembre, seule la SNCF opère entre la France et l'Espagne : la compagnie française a en effet mis fin au partenariat qui la liait depuis 2013 à la Renfe pour exploiter seule les TGV Paris-Barcelone, en prévision du lancement du groupe espagnol sur le marché français.