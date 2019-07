États-Unis : un policier arrête un véhicule pour excès de vitesse...et sauve un bébé à bord

Un policier est devenu un héros local après avoir sauvé la vie d'un nouveau-né qui se trouvait à bord d'un véhicule qu'il venait de contrôler pour excès de vitesse.

Le 11 juin, alors que l'agent William Kimbro effectue une patrouille à Summerville, dans le comté de Berkeley, en Caroline du Sud, il repère un véhicule en excès de vitesse et lui ordonne de s'arrêter. Lors du contrôle, une des passagères lui indique alors qu'à bord, un bébé a cessé de respirer après avoir bu à la bouteille.

Le policier a été décoré

Dans la vidéo dévoilée par la police de Berkeley et repérée par The State, on voit alors l'agent de police prendre les choses en main. Après avoir demandé à la mère le nom du nourrisson, William Kimbro commence des opérations de réanimation, en exerçant des petites pressions sur sa poitrine. "Pleure pour moi", demande-t-il à l'enfant, qui laisse au bout de quelques minutes échapper de petits gémissements. "Tant qu'elle pleure, c'est qu'elle respire", indique-t-il à la mère, tout en continuant sa tentative de réanimation. "Je suis inquiet pour elle", répète-t-il à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le bébé recommence à respirer, et soit pris en charge par les secours.

"Grâce à l'attitude persévérante, héroïque et professionnelle de l'agent Kimbro, le bébé de 12 jours a pu survivre", s'est réjouie sur Facebook la police, tandis que l'agent s'est vu remettre une médaille par le bureau du shérif de Berkeley.