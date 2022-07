États-Unis : un jackpot d'un milliard de dollars mis en jeu ce vendredi à la loterie

C'est une somme qui fait perdre la tête. Aux États-Unis, ce vendredi 29 juillet, le montant de la loterie s'élève à un milliard de dollars sur trente ans ou à 600 millions d'euros immédiatement. Mais attention, les chances de l'emporter sont bien minces : une sur 303 millions.

Que faire avec tout cet argent ?

Avec une telle somme, presque tout vous tend les bras. Déjà, l'euro et le dollar sont quasiment alignés, donc un milliard de dollars, c'est quasiment un milliard d'euros. Ce sera donc plus simple pour vous projeter un peu. Pour commencer, vous pouvez acheter des Airbus A380. À 149 millions d'euros l'unité, vous pouvez en prendre sept d'un coup, plus le pilote pendant toute votre vie. Une manière pratique pour éviter les bouchons en cette veille de week-end de chassé-croisé.

Et si vous préférez garder les pieds sur terre, vous pouvez vous acheter 26 modèles d'une Ferrari. La 250 GTS est la plus chère du monde.

Presque le prix de l'Élysée

Si vous aimez les animaux, par exemple, il est possible d'acheter sept millions de bébés labradors, mais pour cela, il vous faudra une grande maison. Pas de panique, il vous reste suffisamment d'argent pour acheter la maison de Will Smith. Son prix 42 millions de dollars et elle fait 60 hectares.

Sinon, pour ceux qui veulent rester à Paris, un milliard, c'est assez pour vous acheter presque tout l'Élysée. Il est estimé à 1,17 milliard d'euros. Et si vous êtes passionné de foot, vous pouvez acheter l'Olympique Lyonnais à environ 840 millions. Enfin, avec tout cet argent, vous pouvez vous acheter 200 millions de kebabs et il reste même assez pour les sauces et la boisson à côté.