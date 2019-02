États-Unis : un gouverneur démocrate "sincèrement désolé" pour une photo raciste

Le gouverneur démocrate de l'Etat américain de Virginie, Ralph Northam, a confirmé vendredi qu'il apparaissait bien sur une photo raciste dans un album d'école, se disant "sincèrement désolé".

Un blackface et un déguisement du KKK. "Plus tôt aujourd'hui, un site internet a publié une photo de moi dans mon album d'école de médecine en 1984 dans un déguisement qui est à l'évidence raciste et insultant", a écrit le gouverneur dans un communiqué. "Je suis sincèrement désolé pour la décision que j'ai prise d'apparaître ainsi sur cette photo et pour le mal que j'ai causé à l'époque et maintenant", a poursuivi Ralph Northam. Deux personnes sont présentes sur ce cliché, relayé par différents médias américains, l'une grimée en noir - un "blackface" - et l'autre vêtu de la tunique blanche du Ku Klux Klan.

L'élu démocrate n'a pas précisé où il était sur la photo.

Can you image if a Republican did this? Virginia’s Democrat Governor was pictured with a friend in RACIST black face and Klu Klux Klan outfit. This week he advocated for babies to be killed after birth. WHERE’S THE OUTRAGE TO RESIGN – Double Standard or No Standards? pic.twitter.com/avkUZ0fbi1 — Wayne Dunlap (@wdunlap) February 2, 2019

Une capture d'écran d'un internaute mettant en évidence la photo sur laquelle figure le gouverneur.

Des appels à démission. La diffusion du cliché a provoqué un tollé conduisant à des appels à sa démission. Le gouverneur a été également cette semaine sous le feu des critiques du camp républicain après ses remarques sur un projet de loi qui assouplit les conditions pour avorter au dernier trimestre de grossesse en cas de danger pour la mère. Il s'agit de "cas où il y a un risque de graves malformations", où "le fœtus pourrait ne pas être viable", avait expliqué celui qui est par ailleurs pédiatre.

Des propos sur l'avortement qui ont fait réagir les Républicains. "Dans ce cas-là, si une femme commence à accoucher", a-t-il ajouté, "le nourrisson sera mis au monde, l'enfant sera gardé confortablement. Le nourrisson sera réanimé si la mère et la famille le désirent. Ensuite, une discussion aura lieu entre les médecins et la mère." Ses propos avaient suscités des réactions outrées dans les rangs républicains. "Les démocrates sont devenus le parti des avortements tardifs, des impôts élevés, des frontières ouvertes et du crime", avait par exemple tweeté le président Donald Trump.