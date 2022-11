États-Unis : six morts dans une collision d'avions de la Seconde guerre mondiale au Texas

Six personnes sont mortes dans une collision d'avions de la Seconde guerre mondiale samedi lors d'un spectacle aérien à Dallas, au Texas aux États-Unis, a annoncé dimanche un élu local. Un bombardier Boeing B-17 Flying Fortress, et un chasseur Bell P-63 KingCobra s'étaient heurtés en vol dans l'après-midi de samedi, avait annoncé auparavant le régulateur de l'aviation, la FAA, dans un communiqué.

"Selon le médecin légiste du comté de Dallas, il y a un total de six décès de l'accident d'hier au spectacle aérien Wings over Dallas", a déclaré sur Twitter Clay Jenkins, élu à la tête du comté de Dallas. "Les autorités vont continuer de travailler aujourd'hui sur l'enquête et sur l'identification des personnes décédées", a-t-il précisé.

BREAKING: Two military planes collided and crashed to the ground Saturday during a Dallas air show. It was unclear how many people were on board the aircraft or if anyone on the ground was hurt.



pic.twitter.com/rmP7sRBjrM