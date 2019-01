Etats-Unis : "plusieurs victimes" dans une fusillade près de Los Angeles

Une fusillade a fait samedi "plusieurs victimes" dans un bowling près de Los Angeles, a annoncé la police de Californie.

Dans un tweet, la police de Torrance, ville côtière située à environ 30 km au sud-est de Los Angeles, cite "des rapports faisant état de coups de feu avec plusieurs victimes à terre". La police a demandé à la population de "rester éloignée de la zone".

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.