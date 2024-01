Etats-Unis : les rigueurs de l'hiver gèlent les positions aux primaires républicaines dans l'Iowa

Les ultimes efforts des candidats aux primaires républicaines de l'Iowa, première échéance électorale de l'année aux Etats-Unis, pour mobiliser leurs partisans, se heurtaient samedi aux rigueurs de l'hiver qui ont provoqué une cascade d'annulation de vols et entravent la circulation routière. Le grand favori, l'ex-président Donald Trump, dont les meetings samedi à travers cet Etat du Midwest (centre), ont été annulés, a assuré dans un message vidéo à l'intention des électeurs républicains qu'il arriverait "samedi soir ou dans ces eaux-là" pour les deux derniers jours de campagne. La vague de froid qui balaye l'Etat tout entier, qualifiée de "dangereuse" par les autorités américaines, est "peut-être une bonne chose parce que nos partisans sont plus motivés que quiconque", a-t-il ajouté.

Car tout l'enjeu pour les candidats est de faire campagne dans de telles conditions et surtout de convaincre leurs électeurs d'aller voter lundi soir pour ce premier rendez-vous du grand bal des primaires. Les températures dans la capitale Des Moines avoisinaient samedi -17°C et devaient encore chuter de plus de 10 degrés dans la nuit. Les rues étaient désertes samedi, à l'exception des personnes engagées dans des opérations de déneigement, selon des journalistes de l'AFP. La plupart des vols censés acheminer les milliers de journalistes, militants et bénévoles de campagne venus assister au premier grand rendez-vous de la présidentielle de 2024, ont été annulés ou redirigés vers les Etats voisins.

Réunion virtuelle

L'ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l'ONU sous la présidence Trump, Nikki Haley, a maintenu deux réunions samedi dans l'Etat. Et le gouverneur de Floride Ron DeSantis a prévu un meeting dans l'après-midi à Des Moines. Le quadragénaire, qui pointe actuellement à la troisième place dans les sondages républicains, espère encore pouvoir grignoter l'avance vertigineuse de Donald Trump. L'équipe de campagne du milliardaire a organisé une réunion virtuelle dans la soirée.

Donald Trump, quatre fois inculpé au pénal, notamment pour avoir tenté illégalement d'obtenir l'inversion des résultats de l'élection de 2020, compte sur une victoire retentissante dans l'Iowa pour enclencher une dynamique lui assurant d'être désigné rapidement candidat des républicains face au président sortant démocrate Joe Biden en novembre. Dans son entourage, on exhorte donc les autorités locales à tout faire pour "faciliter le déroulement du vote" lundi soir.

Au-delà de l'Iowa, une grande partie du pays est frappée ces derniers jours par de fortes intempéries de pluie et de neige apportées par une tempête hivernale qui a fait plusieurs morts et privé des centaines de milliers de foyers d'électricité. Un aéroport de la troisième ville du pays, Chicago, a été fermé vendredi en raison de la neige et du verglas, des centaines de vols ayant été annulés dans toute la région et près de 2.000 dans l'ensemble du pays.