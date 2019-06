États-Unis : l’auteur de l’attaque de Charlottesville condamné à perpétuité

Un sympathisant néonazi américain, qui avait tué une femme en 2017 en lançant sa voiture dans un groupe de manifestants antiracistes à Charlottesville, a été condamné vendredi à la prison à perpétuité par un tribunal fédéral.

James Fields, 22 ans, avait été inculpé en juin 2018 pour avoir tué Heather Heyer, une manifestante pacifiste de 32 ans, et blessé une trentaine d'autres personnes dans la ville de Viriginie. En mars, il avait plaidé coupable de 29 chefs d'accusation pour "crime motivé par la haine" ("hate crime"), qui désigne traditionnellement aux Etats-Unis un acte dirigé contre une personne ciblée en raison de certaines caractéristiques comme la race, la religion, la nationalité, l'orientation sexuelle ou un handicap. Son plaider-coupable lui avait évité une condamnation à mort, mais il ne pourra pas bénéficier d'une libération sur parole. Selon les médias locaux, il a présenté ses excuses à la fin de l'audience.

James Fields "a commis ces actes atroces à cause de sa partialité de suprémaciste blanc", a affirmé après l'audience Eric Dreiband, chargé des droits civiques au sein du ministère de la Justice. Selon l'acte d'inculpation, il disposait de plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, sur lesquels il exprimait son soutien au suprémacisme blanc et au Troisième Reich, prônant la violence contre les Noirs et les Juifs. "Il est indiscutable que le suprémacisme blanc, les actes de terrorisme endogène et les crimes motivés par la haine sont en augmentation" aux Etats-Unis, a souligné le procureur fédéral du district Ouest de Virginie, Thomas Cullen.

81 personnes ont été tuées depuis 2014 aux Etats-Unis par des "individus influencés par la droite radicale"

Les violences de Charlottesville en août 2017, en marge d'un rassemblement de groupuscules nationalistes, avaient choqué le pays. Le président Donald Trump était dans un premier temps apparu réticent à condamner clairement les militants xénophobes, ce qui avait amplifié une polémique nationale.

Lors d'un autre procès intenté par l'Etat de Virginie, James Fields a aussi été reconnu coupable du meurtre de Heather Heyer. Sa sentence devrait être annoncée en juillet. Selon l'observatoire des groupes extrémistes Southern Poverty Law Center, 81 personnes ont été tuées depuis 2014 aux Etats-Unis par des "individus influencés par la droite radicale", et l'année 2018 a été "la plus meurtrière", avec une quarantaine de victimes.