Etats-Unis : la vidéo d'un bébé abandonné dans un sac en plastique suscite l’émotion

La police de Géorgie, dans le sud-est des Etats-Unis, a publié mercredi une vidéo d'un bébé abandonné, une petite fille enveloppée dans un sac en plastique, pour tenter de retrouver sa mère. La vidéo, enregistrée par la mini-caméra que portait sur lui l'un des policiers qui sont intervenus, suscite une intense émotion sur les réseaux sociaux. Elle montre ces policiers de Cummings alors qu'ils découvrent le nouveau-né abandonné au bord d'une route dans la nuit du 6 au 7 juin. L'alerte avait été donnée par une personne qui avait entendu un enfant pleurer dans les bois.

