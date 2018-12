États-Unis : la Banque centrale est "le seul problème de notre économie", selon Donald Trump

Le président des États-Unis Donald Trump a accusé lundi la Banque centrale d'être "le seul problème de l'économie" américaine, quelques jours après que l'institution a relevé les taux d'intérêt et abaissé les prévisions de croissance pour 2018 et 2019.

La Fed "ne sent pas le marché". "Le seul problème de notre économie, c'est la Fed", a-t-il écrit dans un tweet. "Ils ne sentent pas le marché, ils ne comprennent pas nécessairement les guerres commerciales".

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt!